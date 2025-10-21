Мобильный оператор «Vodafone Украина» и телеком-холдинг Vodafone Group инвестируют €100 млн в строительство подводного кабеля Kardesa в Черном море. Система объединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, интегрировав страну в глобальные маршруты передачи данных. Зачем этот проект Украине и кто реально извлечет из него пользу?

Мобильный оператор «Vodafone Украина» вложит около €50 млн в развитие подводной кабельной системы в Черном море Kardesa. Он реализует проект вместе с международным телеком-холдингом Vodafone Group. Общая стоимость – €100 млн. «Обе стороны инвестируют одинаковую сумму», – отметили в пресс-службе «Vodafone Украина» по запросу Forbes Ukraine.

Подводная кабельная система используется для передачи интернет-трафика. Через около 650 кабелей передается 99% трафика в мире (остальные – через спутник).

Kardesa объединит Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию. «Этот проект интегрирует нашу страну в ведущие глобальные маршруты передачи данных», – цитируется в релизе СЕО украинского оператора Ольга Устинова.

К проекту также присоединится Министерство цифровой трансформации, говорится в его пресс-релизе без уточнения, как именно. «Цель – повысить надежность и безопасность связи в Черноморском регионе, – отмечают в министерстве. – А также создать альтернативный маршрут, который обходит территорию РФ».

До полномасштабного вторжения 40% украинского трафика проходило через РФ, говорит топ-менеджер одного из украинских магистральных провайдеров. Он общался анонимно из-за чувствительности темы. «Сейчас никакого интерконнекта с Россией нет», – добавляет он. Зачем этот проект Украине и кому он действительно нужен?