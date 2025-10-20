Vodafone реалізує проєкт Kardesa вартістю понад 100 млн євро – сучасну підводну кабельну систему, що з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину Чорним морем. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

Проєкт забезпечить швидкий і безпечний інтернет для України, зміцнить цифровий суверенітет і зробить країну ключовою ланкою між Європою та Азією – в обхід Росії, зазначив Федоров.

Kardesa збільшить пропускну здатність регіонального інтернету на 500 терабіт за секунду та стане важливим елементом розвитку цифрової інфраструктури Чорноморського регіону. Перший вихід кабелю на узбережжя планується у Болгарії у 2027 році, надалі буде у Туреччині, Грузії та в Україні.

«Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року – будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні», – наголосив Федоров.

Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону, додав міністр.

Проєкт реалізують Vodafone Group та український оператор мобільного зв’язку «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU), уточнили у релізі компанії. Генеральним підрядником проєкту стане компанія Xtera, що прокладає високопродуктивні підводні телеком-рішення «під ключ», будує й вводить в експлуатацію передові системи підводних кабелів у понад 60 країнах світу.

Контекст

У 2024 році мобільний оператор «Vodafone Україна» отримав чистий прибуток у розмірі 3,54 млрд грн, що на 30% менше, ніж у 2023 році. У компанії зазначають, що зниження пов’язане з негативним впливом курсових різниць через зростання курсу долара до гривні на 11%, а також із частковим скороченням операційного прибутку.

Водночас виторг оператора зріс на 13% – до 24,44 млрд грн. У Vodafone пояснюють це розширенням фіксованого зв’язку, збільшенням обсягів використання дата-послуг та зростанням доходів від мобільних і фіксованих сервісів.

Кількість абонентів компанії зменшилася на 0,7% – з 15,9 млн до 15,8 млн користувачів. Натомість середній дохід на одного абонента (ARPU) збільшився на 10% – до 118,4 грн на місяць, що пов’язано з природним зростанням трафіку.