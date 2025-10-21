Прослухати матеріал
Мобільний оператор «Vodafone Україна» та телеком-холдинг Vodafone Group інвестують €100 млн у будівництво підводного кабелю Kardesa в Чорному морі. Система зʼєднає Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, інтегрувавши країну в глобальні маршрути передачі даних. Навіщо цей проєкт Україні й хто реально отримає від нього користь?
Мобільний оператор «Vodafone Україна» вкладе близько €50 млн у розбудову підводної кабельної системи у Чорному морі Kardesa. Він реалізує проєкт разом із міжнародним телеком-холдингом Vodafone Group. Загальна вартість – €100 млн. «Обидві сторони інвестують однакову суму», – зазначили в пресслужбі «Vodafone Україна» на запит Forbes Ukraine.
Підводна кабельна система використовується для передачі інтернет-трафіку. Через близько 650 кабелів передається 99% трафіку у світі (решта – через супутник).
Kardesa об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію. «Цей проєкт інтегрує нашу країну в провідні глобальні маршрути передачі даних», – цитується в релізі СЕО українського оператора Ольга Устинова.
До проєкту також долучиться Міністерство цифрової трансформації, йдеться в його пресрелізі без уточнення, як саме. «Мета – підвищити надійність та безпеку зв’язку в Чорноморському регіоні, – зазначають у міністерстві. – А також створити альтернативний маршрут, який обходить територію РФ».
До повномасштабного вторгнення 40% українського трафіку проходило через РФ, каже топменеджер одного з українських магістральних провайдерів. Він спілкувався анонімно через чутливість теми. «Зараз жодного інтерконекту з Росією немає», – додає він. Навіщо цей проєкт Україні та кому він дійсно потрібен?
