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«Огромная проблема во время войны». Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и Roosh Сергея Токарева запускают ИИ-платформу для диагностики ментального здоровья. Мешает ли стартапу суд над соучредителем?

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

8 хв читання

Андрій Коболєв, Сергій Токарєв, Mental Health /коллаж Анастасия Решетник

За 18 месяцев Healthy Mind привлек $1 млн инвестиций Фото коллаж Анастасия Решетник

Как узнал Forbes Ukraine, в Украине был запущен психологический стартап Healthy Mind – онлайн-платформа для диагностики ментальных расстройств. Инвестор – Roosh Сергея Токарева, один и учредителей – бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. На чем стартап будет зарабатывать? Интервью

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Healthy Mind – основанный в 2023-м MentalHealth-стартап от команды бывших топов «Нафтогаза» и технологической компании Roosh. Еще одна соучредитель – Марина Квашнина, бывшая директор по информационным технологиям и руководитель внутренней IT-компании Naftogaz Digital Technologies. CEO стартапа – их экс-коллега Максим Рабинович – два с половиной года руководил ООО «Газоснабжающая компания (ГПК)».

За 18 месяцев Healthy Mind привлек $1 млн инвестиций, его самый крупный и единственный публичный инвестор – IT-компания Roosh. Результат – онлайн-платформа с интерактивным опросником, помогающая определить психологическое состояние человека. Потенциальный источник дохода – бизнесы, заботящиеся о ментальном здоровье сотрудников.

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