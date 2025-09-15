Forbes Digital підписка
Литвин, Шевченко, Меротра, Grammarly /предоставлено пресс-службой Grammarly
Большое преобразование. Топы Grammarly стремятся сделать из сервиса мультипродуктовую компанию, интегрируя ИИ в ее процессы. Каков их план?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
11 хв читання

Основатели Grammarly Макс Литвин (слева), Алекс Шевченко (справа) и новый CEO Шишир Меротра расширяют бизнес за пределы грамматического помощника Фото предоставлено пресс-службой Grammarly

Выживет ли сервис проверки грамматики и улучшения письма Grammarly в эпоху ChatGPT? Не только выживет, но и преобразуется в многофункциональную платформу с десятками ИИ-агентов, говорит новый СЕО компании. Каковы шансы на успех?

Grammarly – самый дорогой стартап с украинскими корнями. По крайней мере компания была номером один по капитализации в 2021 году, когда инвесторы оценили ее в $13 млрд. Следующие три года дела у этого сервиса для проверки грамматики и улучшения письменного английского, казалось, покатились как с горы. Капитализация, по оценкам американского Forbes, снизилась почти на 40%, до $8,1 млрд, в феврале 2024-го компания уволила пятую часть персонала.

Вопрос, нужна ли Grammarly и подобные сервисы в эпоху бесплатных или значительно более дешевых генеративных AI‐моделей типа ChatGPT и Claude, не был риторическим.

