Выживет ли сервис проверки грамматики и улучшения письма Grammarly в эпоху ChatGPT? Не только выживет, но и преобразуется в многофункциональную платформу с десятками ИИ-агентов, говорит новый СЕО компании. Каковы шансы на успех?

Grammarly – самый дорогой стартап с украинскими корнями. По крайней мере компания была номером один по капитализации в 2021 году, когда инвесторы оценили ее в $13 млрд. Следующие три года дела у этого сервиса для проверки грамматики и улучшения письменного английского, казалось, покатились как с горы. Капитализация, по оценкам американского Forbes, снизилась почти на 40%, до $8,1 млрд, в феврале 2024-го компания уволила пятую часть персонала.

Вопрос, нужна ли Grammarly и подобные сервисы в эпоху бесплатных или значительно более дешевых генеративных AI‐моделей типа ChatGPT и Claude, не был риторическим.