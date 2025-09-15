Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Литвин, Шевченко, Меротра, Grammarly /надано пресслужбою Grammarly
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Велике перетворення. Топи Grammarly прагнуть зробити із сервісу мультипродуктову компанію, інтегровуючи ШІ у її процеси. Який у них план?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

11 хв читання

Засновники Grammarly Макс Литвин (ліворуч), Алекс Шевченко (праворуч) та новий CEO Шишир Меротра розширюють бізнес за межі граматичного помічника Фото надано пресслужбою Grammarly

Чи виживе сервіс перевірки граматики і поліпшення письма Grammarly в епоху ChatGPT? Не тільки виживе, а ще й перетвориться на багатофункціональну платформу з десятками ШІ-агентів, каже новий СЕО компанії. Які шанси на успіх?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Grammarly – найдорожчий стартап з українським корінням. Принаймні компанія була номером один за капіталізацією у 2021 році, коли інвестори оцінили її в $13 млрд. Наступні три роки справи у цього сервісу для перевірки граматики та покращення письмової англійської, здавалося, покотилися як з гори. Капіталізація, за оцінками американського Forbes, знизилася чи не на 40%, до $8,1 млрд, у лютому 2024‐го компанія звільнила пʼяту частину персоналу.

Питання, чи потрібна Grammarly і подібні сервіси в еру безоплатних або значно дешевших генеративних AI‐моделей на кшталт ChatGPT і Claude, не було риторичним.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні