Чи виживе сервіс перевірки граматики і поліпшення письма Grammarly в епоху ChatGPT? Не тільки виживе, а ще й перетвориться на багатофункціональну платформу з десятками ШІ-агентів, каже новий СЕО компанії. Які шанси на успіх?

Grammarly – найдорожчий стартап з українським корінням. Принаймні компанія була номером один за капіталізацією у 2021 році, коли інвестори оцінили її в $13 млрд. Наступні три роки справи у цього сервісу для перевірки граматики та покращення письмової англійської, здавалося, покотилися як з гори. Капіталізація, за оцінками американського Forbes, знизилася чи не на 40%, до $8,1 млрд, у лютому 2024‐го компанія звільнила пʼяту частину персоналу.

Питання, чи потрібна Grammarly і подібні сервіси в еру безоплатних або значно дешевших генеративних AI‐моделей на кшталт ChatGPT і Claude, не було риторичним.