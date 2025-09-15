Чи виживе сервіс перевірки граматики і поліпшення письма Grammarly в епоху ChatGPT? Не тільки виживе, а ще й перетвориться на багатофункціональну платформу з десятками ШІ-агентів, каже новий СЕО компанії. Які шанси на успіх?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Grammarly – найдорожчий стартап з українським корінням. Принаймні компанія була номером один за капіталізацією у 2021 році, коли інвестори оцінили її в $13 млрд. Наступні три роки справи у цього сервісу для перевірки граматики та покращення письмової англійської, здавалося, покотилися як з гори. Капіталізація, за оцінками американського Forbes, знизилася чи не на 40%, до $8,1 млрд, у лютому 2024‐го компанія звільнила пʼяту частину персоналу.
Питання, чи потрібна Grammarly і подібні сервіси в еру безоплатних або значно дешевших генеративних AI‐моделей на кшталт ChatGPT і Claude, не було риторичним.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.