Использовали вычислительные ресурсы на $500 000. Ученые из УКУ и КПИ создали модель Lapa LLM, оптимизированную под украинский язык. Что в ней особенного

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

велика мовна модель Lapa LLM /Иллюстрация Shutterstock

Вычислительные ресурсы для обучения Lapa выделил французский стартап Comand.AI Фото Иллюстрация Shutterstock

Lapa LLM – вторая языковая модель, которую тренировали для лучшего понимания украинского. Ученые из Киева, Львова и Кракова в 1,5 раза снизили количество токенов, которые она обрабатывает для генерации и понимания текста. Каков результат?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Специалисты Украинского католического университета (УКУ), Киевского политехнического института (КПИ), Львовской политехники и AGH University в Кракове создали Lapa LLM – ИИ-модель, адаптированную для работы с украинским языком, сообщает один из разработчиков аспирант УКУ Юрий Панов.

Вычислительные ресурсы для обучения Lapa выделил французский стартап Comand.AI. «Эквивалент ресурсов, которые они предоставили – $500 000 в три месяца», – говорит он.

Основа языковой модели – архитектура Gemma-3-12B от Google. «Lapa – это фактически малая языковая модель, которая используется для простых задач вроде краткого изложения текста», – говорит CEO DevRain и исследователь ИИ Александр Краковецкий. В чем особенность модели и как она работает по сравнению с ChatGPT?

