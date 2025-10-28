Lapa LLM – вторая языковая модель, которую тренировали для лучшего понимания украинского. Ученые из Киева, Львова и Кракова в 1,5 раза снизили количество токенов, которые она обрабатывает для генерации и понимания текста. Каков результат?

Специалисты Украинского католического университета (УКУ), Киевского политехнического института (КПИ), Львовской политехники и AGH University в Кракове создали Lapa LLM – ИИ-модель, адаптированную для работы с украинским языком, сообщает один из разработчиков аспирант УКУ Юрий Панов.

Вычислительные ресурсы для обучения Lapa выделил французский стартап Comand.AI. «Эквивалент ресурсов, которые они предоставили – $500 000 в три месяца», – говорит он.

Основа языковой модели – архитектура Gemma-3-12B от Google. «Lapa – это фактически малая языковая модель, которая используется для простых задач вроде краткого изложения текста», – говорит CEO DevRain и исследователь ИИ Александр Краковецкий. В чем особенность модели и как она работает по сравнению с ChatGPT?