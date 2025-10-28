Lapa LLM – друга мовна модель, яку тренували для кращого розуміння української. Науковці з Києва, Львова та Кракова у 1,5 раза зменшили кількість токенів, які вона обробляє для генерації та розуміння тексту. Який результат?

Фахівці з Українського католицького університету (УКУ), Київського політехнічного інституту (КПІ), Львівської політехніки та AGH University у Кракові створили Lapa LLM – ШІ-модель, адаптовану для роботи з українською мовою, каже один з розробників аспірант УКУ Юрій Панів.

Обчислювальні ресурси для навчання Lapa виділив французький стартап Comand.AI. «Еквівалент ресурсів, які вони надали, – $500 000 на три місяці», – говорить він.

Основа мовної моделі – архітектура Gemma-3-12B від Google. «Lapa – це фактично мала мовна модель, яка використовується для простих задач на кшталт зробити короткий виклад тексту», – каже CEO DevRain і дослідник ШІ Олександр Краковецький. У чому її особливість та як вона працює порівняно з ChatGPT?