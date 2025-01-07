«Производители выходят из гаражей». В 2024-м государство закупило до 2000 наземных дронов. Это в 600 раз меньше, чем летательных беспилотников. Почему так мало?

Наземные работы по минированию, эвакуации, логистике не стали массовым явлением на фронте в 2024-м. Причины – нехватка операторов, неподтвержденная эффективность, отсутствие финансирования. В 2025 году все может измениться. Как именно?

В декабре 2024 года 13-я бригада Нацгвардии «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию. Была задача объединить БпЛА разных типов с работой наземных роботизированных комплексов (НРК), говорил представитель службы по связям с общественностью Владимир Дегтярев «Суспильному».

К НРК относятся турели и так называемые наземные дроны. Они могут эвакуировать раненых с поля боя, минировать территорию, доставлять боеприпасы и т.д. Экс-министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в июле предсказывал, что 2024-й станет годом наземных дронов.