«Виробники виходять із гаражів». У 2024-му держава закупила до 2000 наземних дронів. Це у 600 разів менше, ніж літальних безпілотників. Чому так мало?

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Наземні роботи для мінування, евакуації, логістики не стали масовим явищем на фронті в 2024-му. Причини – нестача операторів, непідтверджена ефективність, відсутність фінансування. У 2025 році все може змінитися. Як саме?
У грудні 2024-го 13-та бригада Нацгвардії «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію. Було завдання поєднати БпЛА різних типів із роботою наземних роботизованих комплексів (НРК), казав представник служби звʼязків із громадськістю Володимир Дегтярьов «Суспільному».
До НРК відносяться турелі й так звані наземні дрони. Вони можуть евакуювати поранених із поля бою, мінувати територію, доставляти боєприпаси тощо. Ексміністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин у липні пророкував, що 2024-й стане роком наземних дронів.
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