Какими будут сайты в эпоху ИИ-агентов? Когда искусственный интеллект сможет без человека делать покупки в интернете? Как сделать технологию кровеносной системой вашей компании? Блиц-интервью с основателем IT-компании Wix, внедряющей ИИ почти 10 лет, Авишаем Абрахами на AI Summit от Forbes Ukraine, который состоялся 27 ноября.
Конструктор сайтов с израильскими корнями Wix выпустил свой первый ИИ-продукт в 2016-м, и за полтора года он стал основным. Это была платформа ADI, которая генерировала сайты на короткий запрос.
«Моя команда всегда переживала из-за того, что упоминание ИИ пугает многих людей, – вспоминает сооснователь Wix Авишай Абрахами. – Поэтому они постоянно намеренно удаляли это из коммуникации о продукте».
