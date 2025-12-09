Какими будут сайты в эпоху ИИ-агентов? Когда искусственный интеллект сможет без человека делать покупки в интернете? Как сделать технологию кровеносной системой вашей компании? Блиц-интервью с основателем IT-компании Wix, внедряющей ИИ почти 10 лет, Авишаем Абрахами на AI Summit от Forbes Ukraine, который состоялся 27 ноября.

Конструктор сайтов с израильскими корнями Wix выпустил свой первый ИИ-продукт в 2016-м, и за полтора года он стал основным. Это была платформа ADI, которая генерировала сайты на короткий запрос.

«Моя команда всегда переживала из-за того, что упоминание ИИ пугает многих людей, – вспоминает сооснователь Wix Авишай Абрахами. – Поэтому они постоянно намеренно удаляли это из коммуникации о продукте».