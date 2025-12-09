Якими будуть сайти в епоху ШІ-агентів? Коли штучний інтелект зможе без людини робити покупки в інтернеті? Як зробити технологію кровоносною системою вашої компанії? Бліцінтерв'ю із засновником IT-компанії Wix, що впроваджує ШІ майже 10 років, Авішаєм Абрахамі на AI Summit від Forbes Ukraine, що відбувся 27 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Конструктор сайтів з ізраїльським корінням Wix випустив свій перший ШІ-продукт у 2016-му, і за півтора року він став основним. Це була платформа ADI, що генерувала сайти на короткий запит.
«Моя команда завжди переживала через те, що згадка ШІ лякає більшість людей, – пригадує співзасновник Wix Авішай Абрахамі. – Тож вони постійно навмисно видаляли це з комунікації про продукт».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.