Якими будуть сайти в епоху ШІ-агентів? Коли штучний інтелект зможе без людини робити покупки в інтернеті? Як зробити технологію кровоносною системою вашої компанії? Бліцінтерв'ю із засновником IT-компанії Wix, що впроваджує ШІ майже 10 років, Авішаєм Абрахамі на AI Summit від Forbes Ukraine, що відбувся 27 листопада.

Конструктор сайтів з ізраїльським корінням Wix випустив свій перший ШІ-продукт у 2016-му, і за півтора року він став основним. Це була платформа ADI, що генерувала сайти на короткий запит.

«Моя команда завжди переживала через те, що згадка ШІ лякає більшість людей, – пригадує співзасновник Wix Авішай Абрахамі. – Тож вони постійно навмисно видаляли це з комунікації про продукт».