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«Украина – это не оффшорная «рука». Израильская IT-компания Wix строит бизнес в двух воюющих странах, инвестировав в Украину $200 млн. Интервью с президентом Ниром Зохаром

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

9 хв читання

створення сайту у Wix, бізнес Wix /Алан Цацкін (Alan Tzatzkin)

Инвестиции израильской Wix, помогающей малому бизнесу создавать и управлять веб-сайтами, в украинские офисы – более $200 млн с 2013-го Фото Алан Цацкін (Alan Tzatzkin)

На пике около 20% работников Wix были призваны на службу, рассказывает президент компании Нир Зохар. Из 5000 специалистов около 60% физически находятся в Израиле. Компания с капитализацией $9 млрд (по состоянию на 2 июля) научилась справляться с подобными вызовами. В интервью Forbes Ukraine Зохар рассказал, как Wix адаптировался к войне, что отличает израильский менталитет и почему компания наращивает инвестиции в Украину

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Инвестиции израильской Wix, помогающей малому бизнесу создавать и управлять веб-сайтами, в украинские офисы – более $200 млн с 2013 года, говорит Forbes Ukraine президент компании Нир Зохар, 47. В Киеве, Днепре и Львове работает около 600 специалистов компании. Еще 200 – в польском офисе.

«Слышали, что некоторые иностранные компании начинают сворачиваться в Украине, – говорит Зохар. – Мы двигаемся в совершенно противоположном направлении». В январе компания открыла в Украине дизайнерский хаб, куда планируют нанять 50 человек. До этого все ключевые дизайн-процессы Wix были сосредоточены в Тель-Авиве.

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