На пике около 20% работников Wix были призваны на службу, рассказывает президент компании Нир Зохар. Из 5000 специалистов около 60% физически находятся в Израиле. Компания с капитализацией $9 млрд (по состоянию на 2 июля) научилась справляться с подобными вызовами. В интервью Forbes Ukraine Зохар рассказал, как Wix адаптировался к войне, что отличает израильский менталитет и почему компания наращивает инвестиции в Украину

Инвестиции израильской Wix, помогающей малому бизнесу создавать и управлять веб-сайтами, в украинские офисы – более $200 млн с 2013 года, говорит Forbes Ukraine президент компании Нир Зохар, 47. В Киеве, Днепре и Львове работает около 600 специалистов компании. Еще 200 – в польском офисе.

«Слышали, что некоторые иностранные компании начинают сворачиваться в Украине, – говорит Зохар. – Мы двигаемся в совершенно противоположном направлении». В январе компания открыла в Украине дизайнерский хаб, куда планируют нанять 50 человек. До этого все ключевые дизайн-процессы Wix были сосредоточены в Тель-Авиве.