Из Киева в Курск без пересечения границы. Из-за усиления борьбы с российскими «шахедами» телефоны киевлян теряют геолокацию. Что происходит

С октября россияне почти каждый день атакуют Киев дронами. Поэтому в столице возросло количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создающих препятствия для навигации. Впрочем, под действие РЭБ попадают не только Shahed, но и мобильные телефоны киевлян. Они внезапно меняют часовой пояс на российский, а карты и системы навигации переносят пользователей в Беларусь или Курскую область. Стоит ли готовиться к жизни без GPS?

Утро 5 ноября было нетипичным для многих киевлян – кто-то проспал на работу, кто-то не вовремя ответил на рабочий звонок. Причина – телефоны попали под воздействие РЭБ, что сбило настройку времени и локации пользователя.

Проблема возникла не сегодня. «GPS датчик, установленный на машине, словно сошел с ума. Уже несколько дней посылает уведомление, что машина вышла из охраняемой зоны… в Курск», – пишет в Facebook CEO и основатель PR Batteries Agency Роман Мединский.

Причина аномалий – увеличение количества РЭБ в Киеве и области из-за усиления российских атак дронами-камикадзе Shahed-136, отмечает СЕО производителя систем радиоэлектронной борьбы Kvertus Ярослав Филимонов. За предыдущий месяц россияне не атаковали Киев только 14 октября, говорил в.и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии АрмияInform в тот же день.