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чому змінюється геолокація на телефоні, чому змінюється час на російський /колаж Анастасія Левицька
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З Києва в Курськ без перетину кордону. Через посилення боротьби з російськими «шахедами» телефони киян втрачають геолокацію. Що відбувається

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Через посилення боротьби з російськими «шахедами» телефони киян втрачають геолокацію Фото колаж Анастасія Левицька

З жовтня росіяни майже щодня атакують Київ дронами. Через це в столиці зросла кількість засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що створюють перешкоди для навігації. Утім, під дію РЕБ потрапляють не лише Shahed, а й мобільні телефони киян. Вони раптово змінюють часовий пояс на російський, а карти й системи навігації переносять користувачів у Білорусь чи Курську область. Чи варто готуватися до життя без GPS?

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Ранок 5 листопада був нетиповим для багатьох киян – хтось проспав на роботу, хтось не вчасно відповів на робочий дзвінок. Причина – телефони потрапили під дію РЕБ, що збило налаштування часу та локації користувача.  

Проблема виникла не сьогодні. «GPS датчик, встановлений на машині, наче зійшов з розуму. Вже декілька днів надсилає сповіщення, що машина вийшла з охороняємої зони…в Курськ», – пише у Facebook CEO та засновник PR Batteries Agency Роман Мединський.

Причина аномалій – збільшення кількості РЕБ у Києві та області через посилення російських атак дронами-камікадзе Shahed-136, зазначає СЕО виробника систем радіоелектронної боротьби Kvertus Ярослав Філімонов. За попередній місяць росіяни не атакували Київ лише 14 жовтня, казав т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі АрміяInform того ж дня.

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