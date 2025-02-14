«Защищал проект Delta до упора». Минобороны уволило Марата Утюшева, руководившего созданием главного военного софта. Почему и какие последствия

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Увольнение Марата Утюшева, руководителя подразделения, создававшего военный софт Delta, стало неожиданностью. Казах по этническому происхождению, он восемь лет работал над Delta, что неоднократно доказывала свою совместимость с аналогичными системами НАТО. Почему Утюшева уволили?
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12 февраля Минобороны уволило Марата Утюшева, 59, который три года возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий (ЦИРОТ). Об этом он сообщил в Facebook 13 февраля.
Главная его разработка – система Delta, где военные в режиме реального времени видят поле боя, расположение вражеских сил и планируют операции. Благодаря Delta ВСУ уничтожили российской техники на $15 млрд, сообщал в августе 2024-го министр обороны Рустем Умеров.
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