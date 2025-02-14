«Защищал проект Delta до упора». Минобороны уволило Марата Утюшева, руководившего созданием главного военного софта. Почему и какие последствия

Увольнение Марата Утюшева, руководителя подразделения, создававшего военный софт Delta, стало неожиданностью. Казах по этническому происхождению, он восемь лет работал над Delta, что неоднократно доказывала свою совместимость с аналогичными системами НАТО. Почему Утюшева уволили?

12 февраля Минобороны уволило Марата Утюшева, 59, который три года возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий (ЦИРОТ). Об этом он сообщил в Facebook 13 февраля.

Главная его разработка – система Delta, где военные в режиме реального времени видят поле боя, расположение вражеских сил и планируют операции. Благодаря Delta ВСУ уничтожили российской техники на $15 млрд, сообщал в августе 2024-го министр обороны Рустем Умеров.