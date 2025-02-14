«Захищав проєкт Delta до упора». Міноборони звільнило Марата Утюшева, який керував створенням головного військового софту. Чому та які наслідки

Звільнення Марата Утюшева, очільника підрозділу, що створював військовий софт Delta, стало несподіванкою. Казах за етнічним походженням, він вісім років працював над Delta, що неодноразово доводила свою сумісність з аналогічними системами НАТО. Чому Утюшева звільнили?

12 лютого Міноборони звільнило Марата Утюшева, який три роки очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ). Про це він повідомив у Facebook 13 лютого.

Головна його розробка – система Delta, де військові в режимі реального часу бачать поле бою, розташування ворожих сил та планують операції. Завдяки Delta ЗСУ знищили російської техніки на $15 млрд, повідомляв у серпні 2024-го міністр оборони Рустем Умєров.