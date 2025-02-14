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«Захищав проєкт Delta до упора». Міноборони звільнило Марата Утюшева, який керував створенням головного військового софту. Чому та які наслідки

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

звільнення керівника Delta Утюшева

12 лютого Міноборони звільнило Марата Утюшева, який три роки очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій, що розробляв Delta

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Звільнення Марата Утюшева, очільника підрозділу, що створював військовий софт Delta, стало несподіванкою. Казах за етнічним походженням, він вісім років працював над Delta, що неодноразово доводила свою сумісність з аналогічними системами НАТО. Чому Утюшева звільнили?

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12 лютого Міноборони звільнило Марата Утюшева, який три роки очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ). Про це він повідомив у Facebook 13 лютого.

Головна його розробка – система Delta, де військові в режимі реального часу бачать поле бою, розташування ворожих сил та планують операції. Завдяки Delta ЗСУ знищили російської техніки на $15 млрд, повідомляв у серпні 2024-го міністр оборони Рустем Умєров.

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