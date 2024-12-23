«Задача президента – 30 000 дальнобойных дронов». Первое интервью нового главы Госспецсвязи с бюджетом на беспилотники в 47 млрд грн

В ноябре Госспецсвязи претерпело большие изменения. Сначала у ведомства второй раз менее чем за год сменился глава. Вместо Юрия Мироненко службу возглавил Александр Потий. Далее Госспецсвязи передали из управления Минцифры непосредственно в Кабмин. Как эти изменения повлияют на работу ведомства и что происходит с закупками дронов?

Бесперебойное обеспечение ВСУ беспилотниками – так описывает свою задачу от президента новоназначенный глава Госспецсвязи Александр Потий. С Владимиром Зеленским он встречался за несколько дней до назначения на должность. Детали не рассказывает.

До полномасштабного вторжения Госспецсвязи было малоизвестным органом, занимавшимся киберзащитой государственных ресурсов. В 2022-м к его функциям добавили закупку дронов. В 2023 году бюджет Госспецсвязи на беспилотники – 43,3 млрд грн, в 2024-м – 46,9 млрд грн.