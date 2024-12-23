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«Завдання президента – 30 000 далекобійних дронів». Перше інтерв’ю нового очільника Держспецзв’язку з бюджетом на безпілотники у 47 млрд грн 

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

7 хв читання

закупка дронів Держспецзвʼязку, інтерв’ю Потія, новий керівник Держспецзвʼязку /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Безперебійне забезпечення ЗСУ безпілотниками – так описує своє завдання від президента голова Держспецзвʼязку Олександр Потій Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

У листопаді Держспецзв’язку пережило великі зміни. Спочатку у відомства вдруге менш ніж за рік змінився голова. Замість Юрія Мироненка службу очолив Олександр Потій. Далі Держспецзв’язку передали з управління Мінцифри безпосередньо до Кабміну. Як ці зміни вплинуть на роботу відомства і що відбувається із закупівлями дронів?

Безперебійне забезпечення ЗСУ безпілотниками – так описує своє завдання від президента новопризначений голова Держспецзвʼязку Олександр Потій. Із Володимиром Зеленським він зустрічався за кілька днів до призначення на посаду. Деталей не розповідає. 

До повномасштабного вторгнення Держспецзв’язку було маловідомим органом, що займався кіберзахистом державних ресурсів. У 2022-му до його функцій додали закупівлю дронів. У 2023-му бюджет Держспецзв’язку на безпілотники – 43,3 млрд грн, у 2024-му – 46,9 млрд грн.

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