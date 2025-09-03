Forbes Digital підписка
«Задача – не навредить». Когда в Украине откроют реестры и внедрят GDPR? Интервью заместителя главы Минцифры Зоряны Стецюк

Анастасия Печенюк
Forbes
Люба Балашова
3 хв читання

заступниця міністра Зоряна Стецюк /пресс-служба Минцифры

Зоряна Стецюк занимается реинжинирингом публичных услуг в Минцифре с момента создания министерства в 2019 году. Фото пресс-служба Минцифры

Заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк с 23 июля 2025 года отвечает за запуск электронных услуг и развитие государственных реестров, лежащих в основе цифровой трансформации Украины. На новой должности она будет фокусироваться на синхронизации данных, открытии реестров и интеграции украинских цифровых сервисов с европейскими стандартами, включая GDPR. Первое интервью

«В некоторых сферах цифровизация проходила выборочно и частично», – говорит заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, 33. С 23 июля она отвечает за запуск электронных услуг и развитие реестров, необходимых для этого.

В команде Минцифры она с 2019-го руководила директоратом реинжиниринга публичных услуг. При ее участии разрабатывали законодательную базу для запуска электронных услуг: от ведомственных сертификатов до брака онлайн и «Национального кешбэка».

