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Украинцы получили рекордные 443 млн грн национального кэшбека в марте

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Правительство выплатило 443 млн грн в марте 2025 года в рамках программы «Национальный кэшбек» за приобретение украинских товаров, что стало рекордной месячной суммой с начала проекта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Подробности

  • Выплаты получили 3,4 млн участников, которые накопили более 2 грн кэшбека и подключили карты для выплат в приложении «Дія».

В общей сложности с момента запуска программы государство выплатило около 2 млрд грн кэшбека:

  • в сентябре – 37,2 млн грн;
  • в октябре – 119,2 млн грн;
  • в ноябре – 232 млн грн;
  • в декабре и январе – 714 млн грн;
  • в феврале – 384 млн грн;
  • в марте – 443 млн грн.

Контекст

В программе «Национальный кэшбек» принимают участие крупные национальные торговые сети, аптеки, автозаправки, а также многочисленные региональные магазины.

По состоянию на январь 2025 года к инициативе присоединились уже 1665 украинских производителей, а кэшбек в 10% действует более чем на 360 000 товаров отечественного производства. Участие в программе также принимают 17 банков.

Выплата кэшбека производится за покупки товаров из специального перечня в магазинах-участниках.

Экономический эффект программы в 2024 году, по данным Минэкономики, составил 0,001% ВВП – инициатива направлена ​​на стимулирование внутреннего спроса.

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