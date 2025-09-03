Заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк із 23 липня 2025 року відповідає за запуск електронних послуг і розвиток державних реєстрів, які лежать в основі цифрової трансформації України. На новій посаді вона фокусуватиметься на синхронізації даних, відкритті реєстрів та інтеграції українських цифрових сервісів з європейськими стандартами, включно з GDPR. Перше інтерв’ю

«У деяких сферах цифровізація відбувалася вибірково й частково», – каже заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, 33. Із 23 липня вона відповідає за запуск електронних послуг і розвиток реєстрів, які необхідні для цього.

У команді Мінцифри вона з 2019-го – керувала директоратом реінжинірингу публічних послуг. За її участі розробляли законодавчу базу для запуску електронних послуг: від ковідних сертифікатів до шлюбу онлайн і «Національного кешбеку».