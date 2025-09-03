Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:16 хвилин
Заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк із 23 липня 2025 року відповідає за запуск електронних послуг і розвиток державних реєстрів, які лежать в основі цифрової трансформації України. На новій посаді вона фокусуватиметься на синхронізації даних, відкритті реєстрів та інтеграції українських цифрових сервісів з європейськими стандартами, включно з GDPR. Перше інтерв’ю
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«У деяких сферах цифровізація відбувалася вибірково й частково», – каже заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, 33. Із 23 липня вона відповідає за запуск електронних послуг і розвиток реєстрів, які необхідні для цього.
У команді Мінцифри вона з 2019-го – керувала директоратом реінжинірингу публічних послуг. За її участі розробляли законодавчу базу для запуску електронних послуг: від ковідних сертифікатів до шлюбу онлайн і «Національного кешбеку».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.