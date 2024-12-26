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Жестокий бизнес на сотни миллионов и ИИ вместо джунов. Как украинская AB Games приходит в себя от войны и сколько заработала на своей единственной игре. Большое интервью основателя Антона Большакова

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes

11 хв читання

Засновник AB Games Антон Большаков /предоставлено пресс-службой

Основатель AB Games Антон Большаков Фото предоставлено пресс-службой

Украинский геймдев не смог сформироваться в национальную историю, считает основатель AB Games Антон Большаков. Война не основная причина. Новости о запуске новых студий – большая редкость. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 – один из самых заметных успехов за годы. При чем здесь зависимость от российского рынка, сколько можно заработать на мобильных играх и действительно ли отрасль в глубоком кризисе

Антон Большаков, 46 – один из пионеров украинского геймдева, приложивший руку к созданию сразу двух знаковых для индустрии компаний. Вместе с Сергеем Григоровичем он запускал GSC Game World и руководил разработкой S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. В 2010-м кардинально изменил направление, вышел из проекта и основал разработчика мобильных игр AB Games. Флагманская игра компании – головоломка по поиску спрятанных предметов Hidden City – на пике собирала 5 млн пользователей в месяц.

AB Games входит в топ-20 самых крупных по штату игроков, по данным GameDev DOU.

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