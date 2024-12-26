Жорстокий бізнес на сотні мільйонів та ШІ замість джунів. Як українська AB Games оговтується від війни і скільки заробила на своїй єдиній грі. Велике інтерв’ю засновника Антона Большакова

Український геймдев не зміг сформуватися у національну історію, вважає засновник AB Games Антон Большаков. Війна не головна причина. Новини про запуск нових студій – велика рідкість. Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 – один із найпомітніших успіхів за роки. До чого тут залежність від російського ринку, скільки можна заробити на мобільних іграх і чи дійсно галузь у глибокій кризі

Антон Большаков, 46 – один із піонерів українського геймдеву, що доклав руку до створення одразу двох знакових для індустрії компаній. Разом із Сергієм Григоровичем він запускав GSC Game World і керував розробкою S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. У 2010-му кардинально змінив напрям, вийшов із проєкту й заснував розробника мобільних ігор AB Games. Флагманська гра компанії – головоломка з пошуку захованих предметів Hidden City – на піку збирала 5 млн користувачів на місяць.

AB Games входить у топ-20 найбільших за штатом гравців, за даними GameDev DOU.