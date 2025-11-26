Forbes Digital підписка
«Сузить «зоопарк» дронов». Государство отдало частным компаниям лицензии на производство разработанного в ВСУ дрона-перехватчика Octopus. Какие преимущества и недостатки

Минобороны масштабирует производство разработанного военными дрона-перехватчика Octopus. У Министерства есть договоренности с тремя производителями, еще 11 компаний готовят производственные линии. Зачем производителям работать с государственной технологией?

Украина впервые масштабирует для фронта технологию дронов, разработанную военными. Речь идет о перехватчиках Shahed – дронах Octopus. «Все права на изделие принадлежат Миниобороны, – говорит собеседник, приближенный к процессу разработки беспилотника. – Производителям бесплатно передают лицензии на использование трех патентов».

Лицензии на масштабирование производства получили три частных производителя, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 14 ноября 2025-го. Договоры о масштабировании производства Octopus Министерство обороны подписало с тремя производителями, еще 11 готовят производственные линии, уточнил Шмыгаль в Telegram 14 ноября.

