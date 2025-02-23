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Заработать почти $3 млрд на риске. Как американец Марк Лор строит бизнес-империю, не оперируя стратегически на одном рынке?

Forbes USA
Forbes

3 хв читання

Марк Лор начинал бизнес еще в студенчестве, когда продавал баскетбольные карты онлайн /Peter Hurley for Forbes USA

Марк Лор начинал бизнес еще в студенчестве, когда продавал баскетбольные карты онлайн Фото Peter Hurley for Forbes USA

Стратегия миллиардера Марка Лора – не зацикливаться на одном бизнесе. В настоящее время соучредитель Diapers.com и совладелец Minnesota Timberwolves делает большую ставку на свой новый стартап Wonder, у которого амбициозные планы изменить рынок доставки еды. Как ему удается из хаоса идей создавать бизнес?

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«Дом с крыши строить», «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь» – Марк Лор, 53, любит перефразировать старые поговорки, отбрасывая оригиналы как антипредпринимательские. Это может звучать наивно, но хорошо иллюстрирует его неспокойный разум. Его поиски себя принесли результат: серийный предприниматель, пробовавший себя во всем – от e-commerce до продажи коллекционных бейсбольных карточек, теперь владеет состоянием в $2,8 млрд, оценивает Forbes.

Лор родился на Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. Он изучал бизнес и экономику в Университете Бакнелла, шесть лет работал в трех банках, прежде чем уволиться и открыть компанию – любую. Впоследствии вместе с двумя друзьями детства он создал The Pit – онлайн-площадку для торговли коллекционными карточками, которую они продали в 2001 году за $6 млн.

Став отцом, Лор покинул Вортонскую школу бизнеса, чтобы стать соучредителем интернет-магазина детских товаров Diapers.com, которую Amazon купил в 2010-м за $500 млн наличными, а впоследствии закрыл в 2017-м. Затем был Jet.com – e-commerce альтернатива Costco, которую Walmart приобрел в 2016-м за $3,3 млрд, а закрыл в 2020-м. Лор оставался руководителем онлайн-направления ритейл-гиганта до 2021 года.

В 2021-м он объединился с легендой бейсбола Алексом Родригесом, чтобы приобрести Minnesota Timberwolves и женскую команду WNBA Minnesota Lynx примерно за $1,5 млрд. Соглашение было разбито на четыре платежа до 2024 года. Лор и Родригес уже совершили два платежа на сумму $550 млн за 40% акций клуба (Лор владеет 25%). Третий платеж рассматривается в арбитраже из-за спора по соблюдению сроков в марте 2024 года. Стоимость Timberwolves удвоилась с момента сделки, по оценке Forbes.

Марк Лор, миллиардер /Peter Hurley for Forbes USA

Марк Лор на обложке журнала Forbes USA. Несмотря на быстрый рост нового фуд-бизнеса Лора, аналитики скептически относятся к его успеху и говорят, что он «не до конца отработал бизнес-модель» Фото Peter Hurley for Forbes USA

Инвестировать в новый фуд-холл и обойти Chipotle

Последняя авантюра Лора – Wonder, позиционирующая себя как новый формат фуд-холла. Он основал компанию в 2018 году и возглавил ее после ухода из Walmart.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы покупать рецепты и брендинг у популярных ресторанов и звездных шеф-поваров. Wonder выплачивала им гонорары наличными и предоставляла долю в компании, среди них были Бобби Флей и член правления Wonder Хосе Андрес. Блюда готовили на централизованных кухнях и доставляли в фургонах со встроенными печами.

В начале 2023 года, вскоре после привлечения $350 млн при оценке компании в $3,5 млрд, Лор заменил 450 фургонов Wonder на стационарные заведения, где клиенты могли заказывать еду на вынос или доставку из 30 уникальных меню. Рискованный шаг. Компания быстро зафиксировала $80 млн убытков из-за этого перехода.

«Нам пришлось почти полностью обнулить доходы и начать все сначала», – говорит Лор, который владеет примерно половиной компании, уже вложил в нее $300 млн собственных средств и дополнительно привлек еще около $1,5 млрд.

Wonder продолжает готовить блюда на трех централизованных кухнях, а затем отправляет их в 37 заведений в пяти штатах США. По словам Лора, преимущество модели в том, что магазины не нуждаются в полноценных кухнях – достаточно скоростных печей для финального приготовления блюд.

Для клиентов, особенно семей, это удобно: один может заказать пад тай, другой – бургер. Чтобы расширить зону покрытия, Wonder планировал открывать одно новое заведение в неделю и довести их количество до 100 (преимущественно в Нью-Йорке и Нью-Джерси) до конца 2024 года.

Wonder, доставка еды

Заведение Wonder в Леджвуде, Нью-Джерси, США. Фото: Wonder Group

Несмотря на отсутствие доходности, источник, знакомый с бизнесом, утверждает, что Wonder приносит больше дохода на единицу, чем такие компании, как Chipotle или Cava.

Wonder также расширяет активы: в ноябре 2023 года компания купила Blue Apron за $100 млн, а в январе 2024-го – Grubhub за $650 млн (обе компании приобретены со скидкой 90% от их пиковой стоимости). Планы интеграции этих сервисов остаются неясными. «Лор ищет дополнительные источники спроса, ведь самое сложное – привлечь и удержать клиентов», – говорит аналитик рынка пищевых технологий Мэтт Ньюберг.

В 2024 году Wonder достиг $470 млн выручки по сравнению с $50 млн в 2023-м. Эта сумма включает в себя продажи Blue Apron ($400 млн в год перед покупкой), но не Grubhub. Кроме того, Wonder получает доход от продажи еды крупным клиентам, включая коворкинги, офисы и даже начальную школу. Ее подразделение Wonder Works продает кухонное оборудование (скоростные печи) и методики приготовления пищи кинотеатрам, стадионам и круизным лайнерам.

Несмотря на амбициозные прогнозы Лора о $2 млрд выручки в 2024 году и IPO стоимостью $40 млрд в 2028 году, эксперты скептически оценивают его шансы. «Он расширяется, не до конца отработав бизнес-модель», – говорит Ньюберг. Для сравнения, Chipotle понадобилось 30 лет, чтобы добиться рыночной капитализации в $30 млрд.

«Он имеет огромные амбиции и стремится создать крупную публичную компанию», – говорит Дэйв Муничиэлло из Google Ventures. Его фонд инвестировал в Wonder более $100 млн, что является второй по размеру инвестицией GV после Uber.

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