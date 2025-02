Заробити майже $3 млрд на ризику. Як американець Марк Лор будує бізнес-імперію, не оперуючи стратегічно на одному ринку?

Стратегія мільярдера Марка Лора — не зациклювався на одному бізнесі. Наразі співзасновник Diapers.com та співвласник Minnesota Timberwolves робить велику ставку на свій новий стартап Wonder, який має амбітні плани змінити ринок доставлення їжі. Як йому вдається з хаосу ідей створювати бізнес?

«Дім з даху будувати». «Не кажи гоп доки не перескочиш». Марк Лор, 53, любить перефразовувати старі приказки, відкидаючи оригінали як антипідприємницькі. Це може звучати наївно, але добре ілюструє його неспокійний розум. Його пошуки себе принесли результат: серійний підприємець, який пробував себе в усьому — від e-commerce до продажу колекційних бейсбольних карток, тепер володіє статками у $2,8 млрд, оцінює Forbes.

Лор народився на Стейтен-Айленді, Нью-Йорк. Він вивчав бізнес і економіку в університет Бакнелла, шість років працював у трьох банках, перш ніж звільнитися та відкрити компанію — будь-яку. Згодом разом із двома друзями дитинства він створив The Pit — онлайн-майданчик для торгівлі колекційними картками, який вони продали у 2001 році за $6 млн.

Ставши батьком, Лор покинув Вортонську школу бізнесу, щоб стати співзасновником інтернет-магазину дитячих товарів Diapers.com, яку Amazon купив у 2010-му за $500 млн готівкою, а згодом закрив у 2017-му. Потім був Jet.com — e-commerce альтернатива Costco, яку Walmart придбав у 2016-му за $3,3 млрд, а закрив у 2020-му. Лор залишався керівником онлайн-напряму ритейл-гіганта до 2021 року.

У 2021 році він обʼєднався з легендою бейсболу Алексом Родрігесом, щоб придбати Minnesota Timberwolves та жіночу команду WNBA Minnesota Lynx приблизно за $1,5 млрд. Угоду розбили на чотири платежі до 2024 року. Лор та A-Rod вже здійснили два платежі на суму $550 млн за 40% акцій клубу (Лор володіє 25%). Третій платіж наразі розглядається в арбітражі через спір щодо дотримання термінів у березні 2024 року. Вартість Timberwolves подвоїлася з моменту угоди, згідно з оцінкою Forbes.

Марк Лор на обкладинці журналу Forbes USA. Попри швидкий зріст нового фуд-бізнесу Лора, аналітики скептично ставляться до його успіху і кажуть, що він «не до кінця відпрацював бізнес-модель». Фото Peter Hurley for Forbes USA

Інвестувати у «новий фуд-хол» та обійти Chipotle

Остання авантюра Лора — Wonder, що позиціює себе як новий формат фуд-холу. Він заснував компанію у 2018 році та очолив її після звільнення з Walmart.

Початкова ідея полягала в тому, щоб купувати рецепти та брендинг у популярних ресторанів і зіркових шеф-кухарів. Wonder виплачувала їм гонорари готівкою та надавала частку в компанії — серед них були Боббі Флей і член правління Wonder Хосе Андрес. Страви готували в централізованих кухнях і доставляла у фургонах з вбудованими печами.

На початку 2023 року, невдовзі після залучення $350 млн при оцінці компанії в $3,5 млрд, Лор замінив 450 фургонів Wonder на стаціонарні заклади, де клієнти могли замовляти їжу «на виніс» або доставлення з 30 унікальних меню. Ризикований крок. Компанія швидко зафіксувала $80 млн збитків через цей перехід.

«Нам довелося майже повністю обнулити доходи й почати все спочатку», — каже Лор, який володіє приблизно половиною компанії та вже вклав у неї $300 млн власних коштів, додатково залучивши ще близько $1,5 млрд.

Wonder і надалі готує страви на трьох централізованих кухнях, а потім відправляє їх у 37 закладів у п’яти штатах США. За словами Лора, перевага моделі в тому, що магазини не потребують повноцінних кухонь — достатньо швидкісних печей для фінального приготування страв.

Для клієнтів, особливо сімей, це зручно: один може замовити пад тай, інший — бургер. Щоб розширити зону покриття, Wonder планував відкривати один новий заклад на тиждень і довести їхню кількість до 100 (переважно в Нью-Йорку та Нью-Джерсі) до кінця 2024 року.

Заклад Wonder в Леджвуді, Нью-Джерсі, США. Фото - Wonder Group.

Попри відсутність прибутковості, джерело, знайоме з бізнесом, стверджує, що Wonder приносить більше доходу на одиницю, ніж такі компанії, як Chipotle чи Cava.

Wonder також розширює активи: у листопаді 2023 року компанія купила Blue Apron за $100 млн, а в січні 2024 року – Grubhub за $650 млн (обидві компанії придбані зі знижкою 90% від їхньої пікової вартості). Плани інтеграції цих сервісів залишаються неясними. «Лор шукає додаткові джерела попиту, адже найскладніше – залучити та утримати клієнтів», – каже аналітик ринку харчових технологій Мет Ньюберг.

У 2024 році Wonder досяг $470 млн виручки, порівняно з $50 млн у 2023-му. Ця сума включає продажі Blue Apron ($400 млн у рік перед купівлею), але не Grubhub. Крім того, Wonder отримує дохід від продажу їжі великим клієнтам, включаючи коворкінги, офіси та навіть початкову школу. Її підрозділ Wonder Works продає кухонне обладнання (швидкі печі) та методики приготування їжі кінотеатрам, стадіонам і круїзним лайнерам.

Попри амбітні прогнози Лора про $2 млрд виторгу у 2024 році та IPO вартістю $40 млрд у 2028-му, експерти скептично оцінюють його шанси. «Він розширюється, не до кінця відпрацювавши бізнес-модель», – каже Ньюберг. Для порівняння Chipotle знадобилося 30 років, щоб досягти ринкової капіталізації у $30 млрд.

«Він має величезні амбіції і прагне створити велику публічну компанію», – каже Дейв Мунічіелло з Google Ventures. Його фонд інвестував у Wonder понад $100 млн, що є другою за розміром інвестицією GV після Uber.