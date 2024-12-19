«Платите налоги и не халтурьте». СЕО Novus Марк Петкевич – о стоимости работы на генераторах, изменении ценообразования и самой ценной черте в команде. Интервью

Сеть супермаркетов Novus в 2024 году стала сетью, которая быстрее всего среди национальных продуктовых ритейлеров растет по выручке. Какие принципы позволяют СЕО Novus Марку Петкевичу умело управлять бизнесом на большой скорости?

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

За первые шесть месяцев 2024 года сеть Novus увеличила выручку на 26%, до 13,4 млрд грн. Такой прирост выручки сделал Novus лидером по динамике развития среди крупных продуктовых ритейлеров.