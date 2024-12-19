Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

«Платите налоги и не халтурьте». СЕО Novus Марк Петкевич – о стоимости работы на генераторах, изменении ценообразования и самой ценной черте в команде. Интервью

Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

4 хв читання

Novus, Марк Петкевич /предоставлено пресс-службой Novus

Марк Петкевич рассказал Forbes Ukraine о проблемах и амбициях Novus в Украине Фото предоставлено пресс-службой Novus

Сеть супермаркетов Novus в 2024 году стала сетью, которая быстрее всего среди национальных продуктовых ритейлеров растет по выручке. Какие принципы позволяют СЕО Novus Марку Петкевичу умело управлять бизнесом на большой скорости?

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

За первые шесть месяцев 2024 года сеть Novus увеличила выручку на 26%, до 13,4 млрд грн. Такой прирост выручки сделал Novus лидером по динамике развития среди крупных продуктовых ритейлеров.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине