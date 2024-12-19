«Платите налоги и не халтурьте». СЕО Novus Марк Петкевич – о стоимости работы на генераторах, изменении ценообразования и самой ценной черте в команде. Интервью

Сеть супермаркетов Novus в 2024 году стала сетью, которая быстрее всего среди национальных продуктовых ритейлеров растет по выручке. Какие принципы позволяют СЕО Novus Марку Петкевичу умело управлять бизнесом на большой скорости?
Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.
За первые шесть месяцев 2024 года сеть Novus увеличила выручку на 26%, до 13,4 млрд грн. Такой прирост выручки сделал Novus лидером по динамике развития среди крупных продуктовых ритейлеров.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.