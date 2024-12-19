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«Платіть податки й не халтурте». СЕО Novus Марк Петкевич – про вартість роботи на генераторах, зміну ціноутворення й найціннішу рису в команді. Інтервʼю

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

4 хв читання

Novus, Марк Петкевич /надано пресслужбою Novus

Марк Петкевич розповів Forbes Ukraine про проблеми й амбіції Novus в Україні Фото надано пресслужбою Novus

Мережа супермаркетів Novus у 2024 році стала мережею, що найшвидше серед національних продуктових ритейлерів зростає за виторгом. Які принципи дозволяють СЕО Novus Марку Петкевичу вправно керувати бізнесом на великій швидкості?

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

За перші шість місяців 2024 року мережа Novus збільшила виторг на 26%, до 13,4 млрд грн. Такий приріст виторгу зробив Novus лідером за динамікою розвитку серед великих продуктових ритейлерів. АТБ зростає майже вдвічі повільніше, у Fozzy Group – у девʼять разів.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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