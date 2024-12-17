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Литовская тактика. Сеть супермаркетов Novus два года подряд растет быстрее конкурентов в продуктовом ритейле.

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

8 хв читання

Novus зростає швидше за ринок другий рік поспіль. У 2023‐му його річний виторг збільшився на 47%. /надано пресслужбою Novus

Novus растет быстрее рынка второй год подряд. В 2023 году его годовая выручка увеличилась на 47%. Фото надано пресслужбою Novus

Формат супермаркетов Novus соответствует духу времени: в магазинах на первом месте рациональность и целесообразность подкреплены хорошим уровнем технологичности. Несмотря на большую войну Novus инвестирует в расширение и стремится попасть в топ-тройку ритейлеров страны. Чем еще он привлекает покупателей?

20 марта 2022 года РФ впервые попала по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».Смертоносное оружие разрушило часть ТРЦ Retroville на Виноградаре и офисное здание рядом, которое входило в состав комплекса. Погибло по меньшей мере восемь гражданских. В Retroville размещался головной офис одного из самых крупных продовольственных ритейлеров Novus. Кроме того, сеть потеряла склад под Броварами и около 10% магазинов. Novus оценивает ущерб от войны в 2 млрд грн.

Два с половиной года спустя Novus – самый динамичный продуктовый ритейлер Украины. За шесть месяцев 2024-го его выручка выросла на 26%, до 13,4 млрд грн, по отношению к первому полугодию 2023-го. Достижения конкурентов скромнее: АТБ вырос на 14%, Fozzy Group – на 3%.

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