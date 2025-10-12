Настоящее лидерство основано на прозрачности, нравственной последовательности и взаимном доверии, резюмирует соучредитель Anima.ua Сергей Данилов. Нейробиолог называет доверие одним из определяющих факторов отлаженности работы в коллективе. В материале ниже он отвечает на вопрос гендиректора Robota.ua Валерия Решетняка о том, почему команда, где царит доверие – это компонент успеха любой компании

Сотрудничество необходимо для человеческой жизни. Один из его критических аспектов – доверие, принятие взаимного риска с партнером. Без доверия семьи распадаются, организации становятся неэффективными, рыночные транзакции – дорогими, а политические лидеры теряют поддержку общественности.

В состоянии войны доверие особенно нестабильно. Согласно метаанализу исследований более чем в 40 странах, пережитый опыт войны и насилия снижает глобальное доверие, но повышает локальное сотрудничество и участие в общественных инициативах.