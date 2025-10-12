Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

Про автентичність лідера. Чому відсутність довіри у команді підриває бізнес-процеси? Розповідає нейробіолог Сергій Данилов

Сергій Данилов /з особистого архіву
Сергій Данилов
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Данилов, нейробіолог, довіра, бізнес /з особистого архіву

Найсильніша управлінська модель – коли автентичність лідера підвищує добробут команди через зростання довіри. Фото з особистого архіву

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:10

Справжнє лідерство засноване на прозорості, моральній послідовності та взаємній довірі, – резюмує співзасновник Anima.ua Сергій Данилов. Нейробіолог називає довіру одним із визначальних факторів налагодженості роботи в колективі. У матеріалі нижче він відповідає на запитання гендиректора Robota.ua Валерія Решетняка про те, чому команда, де панує довіра, це компонента успіху будь-якої компанії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Співпраця є необхідною для людського життя. Один із її критичних аспектів – довіра, прийняття взаємного ризику з партнером. Без довіри сім’ї розпадаються, організації стають неефективними, ринкові транзакції – дорогими, а політичні лідери втрачають підтримку громадськості.

У стані війни довіра особливо нестабільна. Згідно з метааналізом досліджень більш як у 40 країнах, пережитий досвід війни та насильства знижує глобальну довіру, але підвищує локальну співпрацю й участь у громадських ініціативах.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні