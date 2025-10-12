Справжнє лідерство засноване на прозорості, моральній послідовності та взаємній довірі, – резюмує співзасновник Anima.ua Сергій Данилов. Нейробіолог називає довіру одним із визначальних факторів налагодженості роботи в колективі. У матеріалі нижче він відповідає на запитання гендиректора Robota.ua Валерія Решетняка про те, чому команда, де панує довіра, це компонента успіху будь-якої компанії.

Співпраця є необхідною для людського життя. Один із її критичних аспектів – довіра, прийняття взаємного ризику з партнером. Без довіри сім’ї розпадаються, організації стають неефективними, ринкові транзакції – дорогими, а політичні лідери втрачають підтримку громадськості.

У стані війни довіра особливо нестабільна. Згідно з метааналізом досліджень більш як у 40 країнах, пережитий досвід війни та насильства знижує глобальну довіру, але підвищує локальну співпрацю й участь у громадських ініціативах.