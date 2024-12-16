Рекой цвета. Как творит художник Тиберий Сильваши, который видит своей целью переизобретение живописи

Чему предприниматели могут поучиться у художников? Один из ведущих украинских художников последних десятилетий – Тиберий Сильваши, 77 – советует оставаться в «потоке цвета». Как это сделать? Вот его 12 шагов

Сопротивление ожиданиям

Я не абстракционист. Скорее живописец, работающий с нереальными формами.

Все ждут от меня синих работ. В такой ситуации во мне включается какое-то противодействие: все ждут синих, тогда точно их не буду писать. Так было почти всю жизнь. Когда от меня ждали фигуративных работ, я перешел в другую нишу.

Учиться на работе других

В какой-то степени моим первым учителем был отец – он тоже рисовал. Его оценка для меня была важной.

Моя преподавательница, художница Татьяна Яблонская, учила нас писать копии. За семестр мы делали их две–три. Они обязательно должны были быть противоположными по структуре. Это могла быть икона, а мог быть, скажем, Брейгель. Так мы изучали разные механизмы, понимали, как и что работает. Главное – могли сами выбирать.

Вечное небо и свежесваренный кофе

Я каждый день прихожу в мастерскую работать. И во время полномасштабного вторжения.

«Как ты чувствуешь себя, как ты пережил эту бомбардировку?» – спрашивали меня друзья из-за границы. Сначала я отвечал всем. Потом понял – нужно придумать что-нибудь другое. И я нашел способ. Каждое утро снимал небо и кофе и отправлял фото друзьям.

Небо вечное, а кофе ты каждый день делаешь заново. Это оказалось очень важным для многих.

Моя парижская галеристка, прежде чем открыть галерею, садилась в соседнем кафе, заказывала кофе. Но перед тем, как выпить, фотографировала чашку с напитком и посылала фото мне. С этого начинался ее день. Так было и у меня.

Белое полотно как начало нового этапа

Каждый день, прежде чем начать работать, ставлю перед собой чистое белое полотно. Хотя бы на несколько минут. Не для вдохновения. Это полотно каким-то образом работает со мной. С этого начинается важная вещь.

Был период, когда я, заканчивая писать картину, мыл в мастерской пол, чтобы очистить пространство вокруг.

Сейчас у меня нет такой привычки. Но только что подумал: когда закончится выставка «Круг Сильваши», я помою пол и можно будет спокойно работать дальше. Есть какие-то ритуалы, и этот пол был одним из них.

Нет света от неба – не работаю

Не работаю при искусственном свете. Свет, исходящий от неба, имеет какой-то естественный оттенок. Он оказывает влияние на то, что и как ты видишь.

Конечно, были условия, в которых я не мог работать, тогда просто не работаешь. Должен быть совершенно свободным.

Вызов стереотипам

Когда я начал отказываться от реалистических сюжетов в своих работах, бывало, люди все равно видели в них некую реальность. Тогда я сразу уничтожал их. Когда зрители видят реальность в абстрактном холсте, это плохо.

Открыть дверь и впустить ветер

Я работаю над проблемами того, как возникает живопись. А возникает она тогда, когда над полотном появляется свет. Это вещь, которую невозможно сформулировать.

Несколько лет назад мы делали большую выставку в галерее М17. У нас долго не получалось разместить небольшие работы Мирослава Вайды. Их было очень много. В конце концов я понял, что нужно сделать: открыть дверь и впустить ветер, который «поднимет» работы вверх.

Так и вышло. Работы стали частью ветра. Его не было в этом зале, но он не был.

Испытание экспозицией

Ужасно люблю создавать экспозиции. Сначала никогда не знаю, что именно буду делать.

Конечно, знаю, каких художников выбрал. Но все равно первый план всегда ломается и начинается что-то совсем другое.

Понять, что ты хочешь

Есть люди, которые точно знают, чего хотят. Конец работы для них – когда они выразили то, что хотели.

Я начинаю работу, чтобы понять, чего хочу.

Становиться частью природы

Отдых для меня – поездка в деревню. Я специально выбрал такое место для дома, чтобы до него нужно было ехать хотя бы 100 км.

Доезжаешь, открываешь калитку, заходишь во двор – и становишься частью природы. Первые желтые листья осенью – фантастическая вещь. Потом – вода. Затем – воробьи, голуби, вороны, трясогузки. Когда вижу трясогузок, обязательно пишу жене и передаю ей от них привет.

Цифра – новый медиум

Нам нужно переизобрести живопись. Старая живопись, старый медиум существует в зоне, где начинает работать новая цифра.

Надо найти ей место в новом мире. И этим мы занимаемся.

Умение влиться в поток прекрасного

Без таланта нельзя стать художником. Должен уметь миметически отражать мир перед собой. В каких формах – другой вопрос.

Над нами течет река цвета, время от времени выпадающая на людей. Это и есть талант. Человек, который просто хочет развить индивидуальный стиль, остается колористом.

Живописец должен влиться в этот поток. Его индивидуальность исчезает.

Я постоянно об этом говорю: все художники всех времен пишут одно полотно. Каждый что-то добавляет свое, но оно должно оставаться в цветовом потоке, где исчезает индивидуальность.

Чему предприниматели могут поучиться у художников? Возможно, тому, что не все эффективное становится эффектным.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [32] за октябрь – ноябрь 2024 года.