Річкою кольору. Як творить митець Тіберій Сільваші, який бачить своєю метою перевинайдення живопису?

Чого підприємці можуть повчитись у живописців? Один з провідних українських художників останніх десятиліть — Тіберій Сільваші, 77, радить залишатись у «потоці кольору». Як це зробити? Ось його 12 кроків

Опір очікуванням

Я не абстракціоніст. Скоріше, живописець, який працює з нереальними формами.

Всі чекають від мене «синіх» робіт. У такій ситуації у мені вмикається щось протиборне: всі очікують сині, тоді точно їх не писатиму. Так було майже все життя. Коли від мене чекали фігуративних робіт, я перейшов в іншу нішу.

Вчитися на роботі інших

До певної міри моїм першим учителем був батько — він також малював. Його оцінка для мене була важливою.

Моя викладачка, художниця Тетяна Яблонська, вчила нас писати копії. За семестр ми робили їх дві-три. Вони обовʼязково мали бути протилежними за структурою. Це могла бути ікона, а міг бути, скажімо, Брейгель. Так ми вивчали різні механізми, розуміли, як і що працює. Головне — могли самі обирати.

Вічне небо та свіжозварена кава

Я щодня приходжу у майстерню працювати. Й під час повномасштабного вторгнення.

Як ти почуваєшся, як ти пережив це бомбардування — питали мене друзі з-за кордону. Спочатку я відповідав усім. Потім зрозумів — треба вигадати щось інше. І я знайшов спосіб. Щоранку я знімав небо і каву й відправляв фото друзям.

Небо є вічним, а каву ти щодня робиш заново. Це виявилося дуже важливим для багатьох.

Моя паризька галеристка, перш ніж відкрити галерею, сідала у сусідньому кафе, замовляла каву. Але перед тим, як випити, фотографувала чашку з напоєм й надсилала фото мені. З цього починався її день. Так було й у мене.

Біле полотно як початок нового етапу

Щодня, перш ніж почати працювати, ставлю перед собою чисте біле полотно. Хоча б на декілька хвилин. Не для натхнення. Це полотно якимось чином працює зі мною. З цього починається важлива річ.

Був період, коли я, закінчуючи писати картину, мив у майстерні підлогу, щоб очистити простір навколо.

Зараз у мене немає такої звички. Але щойно подумав — коли закінчиться виставка «Кола Сільваші», я помию підлогу і можна буде спокійно працювати далі. Є якісь ритуали, і ця підлога була одним з них.

Немає «світла від неба» — не працюю

Не працюю при штучному світлі. Світло, яке йде від неба, має якийсь природний відтінок. Він впливає на те, що і яким чином ти бачиш.

Звісно, мені траплялись умови, у яких я не міг працювати. Тоді просто не працюєш. Маєш бути абсолютно вільним.

Виклик стереотипам

Коли я почав відмовлятися від реалістичних сюжетів у своїх роботах, бувало, люди все одно бачили у них якусь реальність. Тоді я одразу знищував її. Коли глядачі бачать реальність в абстрактному полотні, це погано.

Відкрити двері та впустити вітер

Я працюю над проблемами того, як виникає живопис. А виникає він тоді, коли над полотном з’являється світло. Це річ, яку неможливо сформулювати.

Кілька років тому ми робили велику виставку у галереї М17. У нас довго не виходило розмістити невеликі роботи Мирослава Вайди. Їх було дуже багато. Зрештою я зрозумів, що треба зробити: відкрити двері та впустити вітер, який «підніме» роботи нагору.

Так і вийшло. Роботи стали частиною вітру. Його не було у цьому залі, але він був.

Випробування експозицією

Страшенно люблю створювати експозиції. Спочатку ніколи не знаю, що саме робитиму.

Звісно, знаю, яких художників обрав. Але все одно перший план завжди ламається і починається щось зовсім інше.

Зрозуміти, що ти хочеш

Є люди, які точно знають, чого хочуть. Кінець роботи для них – коли вони висловили те, що хотіли.

Я ж починаю роботу, щоб зрозуміти, чого хочу.

Ставати частиною природи

Відпочинок для мене – поїздка в село. Я спеціально обрав таке місце для будинку, щоб до нього потрібно було їхати хоча б 100 км.

Доїжджаєш, відкриваєш хвіртку, заходиш у двір – і стаєш частиною природи. Перше жовте листя восени – фантастична річ. Потім – вода. Потім горобці, голуби, ворони, трясогузки. Коли бачу трясогузок, обов’язково пишу дружині й передаю їй від них привіт.

Цифра — новий медіум

Нам треба перевинайти живопис. Старий живопис, старий медіум існує у зоні, де починає працювати новий – цифра.

Треба знайти йому місце у новому світі. І цим ми займаємося.

Уміння влитися у потік прекрасного

Без таланту не можна стати художником. Маєш уміти міметично відображати світ перед собою. У яких формах – інше питання.

Над нами тече ріка кольору, яка час від часу випадає на людей. Це і є талант. Людина, яка просто хоче розвинути індивідуальний стиль, залишається колористом.

Живописець — має влитися у цей потік. Його індивідуальність зникає.

Я постійно про це кажу: всі живописці всіх часів пишуть одне полотно. Кожен щось додає своє, але воно має залишатись у потоці кольору, де зникає індивідуальність.

Чого підприємці можуть повчитись у живописців? Можливо, того, що не все ефективне стає ефектним.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [32] за жовтень – листопад 2024 року.