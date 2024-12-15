Игры скорости. Как овладеть искусством ускорения и превратить его в оружие против конкурента? 24 инструмента от Адриана Сливоцкого

Скорость в войне и бизнесе порождает энергию, создает возможности, колеблет самоуверенность врага и конкурента. Почему мало компаний и стран ею пользуются? Овладеть искусством скорости сложно, это навык и наука, считает партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Адриан Сливоцкий. Хорошая новость – у него есть 24 инструмента, как это сделать

Время весит. Оно тормозит действие на каждом шагу. Мастера времени превращают его из врага в самого эффективного союзника. Пусть время весит. Но не для вас, а для врага.

Как системно изучить наиболее эффективные средства ускорения? Существует ли испытанный и в то же время не в полной мере использованный инструментарий?

Проверим 24 закона скорости.

1. Параллельная разработка

В каждом процессе есть задачи, требующие строгой очередности. Но существуют и такие, которые можно выполнить параллельно.

Яркий пример – фармацевтическая компания Merck 1980-х годов под руководством доктора Роя Вегелоса. Господствующее допущение в отрасли – этапы разработки должны быть выполнены в обычном порядке. Вегелос поставил вопрос: «Почему?». После скрупулезного анализа оказалось: большое количество заданий можно выполнить параллельно, сокращая время разработки на 15–20%.

Merck стали абсолютным мастером параллельной разработки, тотально опережая конкурентов. За 15 лет компания создала 15 лекарств-«блокбастеров» – больше, чем четверо конкурентов, вместе взятых.

2. Обратная связь

Это крайне болезненная (кому приятна критика?), но прибыльная игра. Только пользователь может сказать, что срабатывает, что самое важное, что второстепенно, а что третьестепенное. Без этой информации стратегическая скорость невозможна.

Маркетплейс Amazon выпускает неотшлифованные приложения специально для того, чтобы получить максимум информации от рынка. Это создает фокус и ведет к лучшему и более быстрому ее завершению.

Сама информация необходима, но недостаточна.

3. Откладывать или даже изымать второстепенное

Когда пользователь указывает на второстепенные вещи, их нужно отложить на вторую или третью версию. Это требует стальной настойчивости и отваги.

Полезный образец – Стивен Синофски, менеджер в Microsoft, спасший разработку операционной системы Vista. К нему все время подходили работники с «хорошими идеями». Очень радостно он отвечал: «Да! Но скажите, какие задачи я должен удалить, чтобы освободить место для вашей идеи? Очень скоро к нему перестали подходить, и он закончил проект вовремя.

Труднее всего – прекратить работу над третьестепенным. Скромный совет: если пользователь сказал, что совсем не занимается чем-то, зачем мы тратим на это время?

4. Искать узкие места

Для мастеров скорости это отличная игра.

Что нас больше всего тормозит? В книге The Goal автор Элияху Голдратт прекрасно продемонстрировал сокрушительный эффект bottlenecks в процессах. Его совет: постоянный поиск узких мест. Приоритет – найти самую болезненную пробку и устранить ее. Темп разработки мгновенно улучшится. Следовательно, сразу нужно искать вторую и третью пробки.

Игра в «поиск пробок» дает уникальное вознаграждение: вся команда чувствует облегчение, ускорение, даже разгон. Это как машина, ехавшая на скорости 30 км/ч, далее разогналась до 50 км/ч и даже до 80 км/ч. Дух возвышается, и все в команде становятся чувствительными к запросу, где можно найти средства повысить скорость.

5. Переосмыслить процесс от А до Я

В свое время мастерами отточенных процессов были японцы. Вышколенные Уильямом Демингом, которого, кстати, не слушали в Америке, японцы стали фанатиками качества и упрощения рабочих процессов.

Классический пример – совместная компания Yokogawa Hewlett-Packard. Японцы тщательно проверили каждый этап производственного процесса, отыскивая, что можно устранить, скомбинировать или упростить. В конце концов, снизили количество этапов в производстве с 25 до 15.

«Только пользователь может сказать, что срабатывает, что самое важное, что второстепенное, а что третьестепенное. Без этой информации стратегическая скорость невозможна» Фото Getty Images

6. (Не) убивать предположение

Игра в проверку предположений и начало с нуля дает глубочайшее наслаждение и невероятные последствия. За последние 100 лет есть несколько мастеров этой игры. Результаты поразительны. Генри Форд «понес работу рабочему», используя сборочный конвейер. Снизил время на сборку машины с 12 часов до 90 минут.

Малком Маклин («Король контейнеров») в 1950-х сказал: «Зачем грузить судно? Загружаем коробку и двигателем укладываем ее на судно». Так, средства уменьшились с $5,86 за тонну до 16 центов. Время ускорилось на 3х-10х.

Джефф Безос искал программистов, которые могли выполнить сложную задачу за одну треть стандартного времени. Он их нашел, вышколил и изменил культуру компании.

7. Перехватить дефект

Исправить дефект на первом этапе разработки – копейки. На последнем – сотни гривен. Но все забывают, что запоздалые поправки стоят тысячи и тысячи гривен по стоимости времени. Даже миллионы. Товар почти готов, а затем недели на правки и промедление с запуском.

В теологии это называется самым смертным из всех грехов.

8. Найти червоточину

В физике существует понятие «червоточина». Это как способ путешествия не по поверхности пространства, а сквозь его слои.

Для нас всех цель – найти эту червоточину в пространстве нашего дела. Или сконструировать его, используя все законы скорости.

9. Выучить Сальвадора Дали

Поставим перед собой две картины Дали: слева «Постоянство памяти», справа – «Живой натюрморт». Спросим себя: не растягивается ли наше время, не топится ли в левой картине? Или у нас все динамично летает, даже достигает невозможного, как в правой картине?

10. Крайний срок (дедлайн)

Мы привыкли, что крайний срок – это средство административное, вводящее определенный смысл упорядоченности в наш труд. Для мастеров скорости дедлайн – стратегическое и одно из самых мощных средств.

Крайний срок зависим от обстоятельств. Он разный в мирные времена и времена войны. Он должен находиться на грани возможного и невозможного. Это замечательное средство привлечь внимание всех членов команды. Он должен создавать квантово более высокий уровень энергии в компании.

Так поступил совет директоров автогиганта Toyota при разработке модели Prius, установив «невозможный дедлайн». Время разработки на несколько месяцев сократилось. Произведение внимания и энергии – невероятно.

11. Культура

Как мы о себе говорим? Самые ли мы качественные и быстрые в нашей отрасли? Получаем ли фидбек от пользователей ранее других? Вылавливаем ли дефекты как можно раньше в каждом процессе? Или у нас планы действовать быстрее скорее в будущем, чем сейчас?

Скорость – это не величие и не туманное желание. Это наука, строгая дисциплина, состояние мышления и разума. Это использование каждого закона скорости в пользу покупателя и победы.

В следующий раз: 13 очередных законов скорости

Пусть игра начнется.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [32] за октябрь – ноябрь 2024 года.