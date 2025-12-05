«Планируем стать самым успешным проектом осени» – говорил о ленте «Каховский объект» СЕО Film.ua Сергей Созановский. Не получилось. Фильм об украинских военных, которые борются с советскими зомби, собрал в прокате 7,1 млн грн при бюджете в около 20 млн грн. Что пошло не так?

Хоррор «Каховский объект» от Film.ua вышел в прокат 1 октября и за пять недель собрал кассу 7,1 млн грн при объявленном бюджете в $500 000 (около 20 млн грн). Это вдвое хуже прогнозов создателей и в восемь раз меньше, чем заработал предыдущий хоррор Film.ua «Конотопская ведьма».

По сюжету «Каховского объекта» после подрыва Каховской дамбы отряд военных во главе с бойцом Марой находит посреди высохшего водохранилища тайный советский бункер. В нем во время холодной войны в СССР проводили опыты на людях. Военные обнаруживают, что советские солдаты до сих пор находятся в бункере – в облике зомби.