«Плануємо стати найуспішнішим проєктом осені» – казав про стрічку «Каховський об’єкт» СЕО Film.ua Сергій Созановський. Не вийшло. Фільм про українських військових, які борються з радянськими зомбі, зібрав у прокаті 7,1 млн грн за бюджету в близько 20 млн грн. Що пішло не так?

Горор «Каховський об’єкт» від Film.ua вийшов у прокат 1 жовтня й за п’ять тижнів зібрав касу 7,1 млн грн за оголошеного бюджету в $500 000 (близько 20 млн грн). Це удвічі гірше за прогнози творців та у вісім разів менше, ніж заробив попередній горор Film.ua «Конотопська відьма».

За сюжетом «Каховського об’єкта» після підриву Каховської дамби загін військових на чолі з бійчинею Марою знаходить посеред висохлого водосховища таємний радянський бункер. У ньому під час холодної війни в СРСР проводили досліди на людях. Військові виявляють, що радянські солдати досі перебувають у бункері – в подобі зомбі.