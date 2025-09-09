Горор «Каховський об’єкт», комедії «10 блогерят» і «Батьківські збори», байопік про «Океан Ельзи» і перший український сай-фай «Ти – космос». Восени на екрани кінотеатрів вийде щонайменше 13 українських фільмів. Конкуренцію їм складуть світові хіти: від «Чародійки» до «Аббатства Даунтон» і «Зоотрополіса». Як українські продюсери змагаються за аудиторію?

Перша українська прем’єра осені – фільм Антона Птушкіна «Антарктида». Стрічка вийшла в прокат 4 вересня і за перший вікенд зібрала майже 7,2 млн грн, за даними двох найбільших мереж кінотеатрів. За чотири дні стрічку подивилися рекордні для документалок 35 000 глядачів.

Щороку український кінопрокат може перетравити до 12–15 вітчизняних фільмів із хорошим бокс-офісом, казала Forbes Ukraine у грудні 2024-го колишня СЕО Film.ua Вікторія Ярмощук. Восени 2025-го на екрани вийдуть щонайменше 13 українських картин: від комедій до біографічних стрічок, горору і сай-фай.