Взрослые проблемы Молодого театра. Топ-театр из-за обвинений в притязаниях отстранил руководителя, которому принадлежат права на треть спектаклей. Как это отразится на бизнесе?

Директора и художественного руководителя киевского Молодого театра Андрея Билоуса на месяц отстранили от должности из-за скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он поставил треть спектаклей из всего репертуара и может запретить их показ в следующем сезоне. Что происходит и как скандал может повлиять на бизнес успешного театра

Руководителя одного из самых популярных украинских театров в месяц отстранили от должности из-за скандала с обвинениями в притязаниях. С 12 февраля по 13 марта 2025 года обязанности директора – художественного руководителя Молодого театра, вместо режиссера Андрея Билоуса, будет выполнять его заместитель Ирина Грицуляк.

Соответствующий приказ был издан 11 февраля, говорится в ответе директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка по запросу Forbes.

Билоус, возглавлявший заведение 12 лет, поставил треть всего репертуара Молодого театра. Впрочем, на графике представлений, репетиций и запланированных мероприятий его отстранение не отразится, заверили в администрации.

Повлиял ли скандал на посещаемость Молодого театра и что ждет его далее?