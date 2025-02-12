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Андрія Білоуса відсторонили від посади директора Молодого театру /официальная страница Молодого театра в Facebook
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Взрослые проблемы Молодого театра. Топ-театр из-за обвинений в притязаниях отстранил руководителя, которому принадлежат права на треть спектаклей. Как это отразится на бизнесе?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Андрей Билоус возглавлял Молодой театр в течение 12 лет. После обвинений в сексуальных притязаниях его отстранили от должности. Фото официальная страница Молодого театра в Facebook

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Директора и художественного руководителя киевского Молодого театра Андрея Билоуса на месяц отстранили от должности из-за скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он поставил треть спектаклей из всего репертуара и может запретить их показ в следующем сезоне. Что происходит и как скандал может повлиять на бизнес успешного театра

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Руководителя одного из самых популярных украинских театров в месяц отстранили от должности из-за скандала с обвинениями в притязаниях. С 12 февраля по 13 марта 2025 года обязанности директора – художественного руководителя Молодого театра, вместо режиссера Андрея Билоуса, будет выполнять его заместитель Ирина Грицуляк.

Соответствующий приказ был издан 11 февраля, говорится в ответе директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка по запросу Forbes.

Билоус, возглавлявший заведение 12 лет, поставил треть всего репертуара Молодого театра. Впрочем, на графике представлений, репетиций и запланированных мероприятий его отстранение не отразится, заверили в администрации.

Повлиял ли скандал на посещаемость Молодого театра и что ждет его далее?

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