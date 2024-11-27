«Вырваться из атмосферы войны». Театр Франко, Молодой театр и другие увеличили выручку на десятки миллионов гривен. Какие спектакли принесли больше всех

По результатам третьего квартала 2024 года доходы Театра Франко, Молодого театра, Театра оперетты и других выросли. Иногда – в разы. В среднем они увеличили выручку на треть по сравнению с третьим кварталом 2023-го. Что привело к такому росту и какие спектакли собирают больше всего зрителей?

Украинские театры переживают расцвет. Об этом свидетельствуют не только очереди за билетами на «Конотопскую ведьму», где зрители стоят часами, но и финансовая отчетность. Среди девяти театров страны с наибольшим доходом четыре показали рост за третий квартал 2024 года на 12–15 млн грн. Еще три – заработали на 32–35 млн грн больше, чем в январе–сентябре 2023-го.

«Статистика очень обнадеживающая», – говорит гендиректор Национального академического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук. За девять месяцев 2024 года театр провел 436 спектаклей, заработав вдвое больше, чем в 2023 году.