Дорослі проблеми Молодого театру. Топ-театр через звинувачення у домаганнях відсторонив керівника, якому належать права на третину вистав. Як це вплине на бізнес?

Директора та художнього керівника київського Молодого театру Андрія Білоуса на місяць відсторонили від посади через скандал зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Він поставив третину вистав з усього репертуару і може заборонити їхній показ у наступному сезоні. Що відбувається і як скандал може вплинути на бізнес успішного театру

Очільника одного з найпопулярніших українських театрів на місяць відсторонили від посади через скандал зі звинуваченнями в домаганнях. З 12 лютого до 13 березня 2025 року обовʼязки директора – художнього керівника Молодого театру, замість режисера Андрія Білоуса, виконуватиме його заступниця Ірина Грицуляк.

Відповідний наказ видали 11 лютого, йдеться у відповіді директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка на запит Forbes.

Білоус, який очолював заклад 12 років, поставив третину всього репертуару Молодого театру. Втім, на графіку вистав, репетицій і запланованих заходів його відсторонення не відобразиться, запевнили в адміністрації.

Чи вплинув скандал на відвідуваність Молодого театру і що чекає на нього далі?