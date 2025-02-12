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Андрія Білоуса відсторонили від посади директора Молодого театру /офіційна сторінка Молодого театру в Facebook
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Дорослі проблеми Молодого театру. Топ-театр через звинувачення у домаганнях відсторонив керівника, якому належать права на третину вистав. Як це вплине на бізнес?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

Андрій Білоус очолював Молодий театр упродовж 12 років. Після звинувачень у сексуальних домаганнях його відсторонили від посади. Фото офіційна сторінка Молодого театру в Facebook

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Директора та художнього керівника київського Молодого театру Андрія Білоуса на місяць відсторонили від посади через скандал зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Він поставив третину вистав з усього репертуару і може заборонити їхній показ у наступному сезоні. Що відбувається і як скандал може вплинути на бізнес успішного театру

Очільника одного з найпопулярніших українських театрів на місяць відсторонили від посади через скандал зі звинуваченнями в домаганнях. З 12 лютого до 13 березня 2025 року обовʼязки директора – художнього керівника Молодого театру, замість режисера Андрія Білоуса, виконуватиме його заступниця Ірина Грицуляк. 

Відповідний наказ видали 11 лютого, йдеться у відповіді директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка на запит Forbes.

Білоус, який очолював заклад 12 років, поставив третину всього репертуару Молодого театру. Втім, на графіку вистав, репетицій і запланованих заходів його відсторонення не відобразиться, запевнили в адміністрації. 

Чи вплинув скандал на відвідуваність Молодого театру і що чекає на нього далі? 

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