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Jerry Heil и Klavdia Petrivna собрали по полмиллиарда стримов в 2024-м. Кто еще из украинских артистов получил больше всего прослушиваний на Spotify, Apple Music и YouTube? Топ-10 исполнителей

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

топдесятка українських артистів на Spotify, Apple Music, YouTube Music /коллаж Анастасия Решетник

Jerry Heil возглавила десятку украинских артистов с самыми большими прослушиваниями на стримингах Фото коллаж Анастасия Решетник

Десять самых популярных украинских исполнителей собрали в 2024 году почти 2,9 млрд прослушиваний на Spotify, Apple Music и YouTube. Среди лидеров по количеству стримов – Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров и Yaktak. Кого больше всех слушали?

Певица Jerry Heil возглавила список украинских артистов с наибольшим количеством прослушиваний на Spotify, Apple Music и YouTube. В 2024 году ее треки на стримингах включали 499,9 млн раз, по данным лейбла Nova Music.

«Больше всего прослушиваний собрала Teresa & Maria», – говорит директор Jerry Heil и соучредитель Nova Music Тарас Себестянович. – Эта песня признана самой популярной в Украине как Apple Music, так и Spotify».

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