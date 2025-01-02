Jerry Heil і Klavdia Petrivna зібрали по пів мільярда стрімів у 2024-му. Хто ще з українських артистів отримав найбільше прослуховувань на Spotify, Apple Music і YouTube? Топдесятка виконавців

Десять найпопулярніших українських виконавців зібрали в 2024 році майже 2,9 млрд прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube. Серед лідерів за кількістю стримів – Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров і Yaktak. Кого слухали найбільше?

Співачка Jerry Heil очолила список українських артистів із найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube. У 2024-му її треки на стрімінгах вмикали 499,9 млн разів, за даними лейблу Nova Music.

«Найбільше прослуховувань зібрала Teresa & Maria», – каже директор Jerry Heil і співзасновник Nova Music Тарас Себестянович. – Ця пісня визнана найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify».