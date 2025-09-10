Основатель книжных магазинов Readeat Дмитрий Феликсов вложил 3,8 млн грн в создание книжного дистрибьютора – сервиса «Буктикет». Он хочет стать посредником между малыми книжными магазинами и издателями. Как будет работать сервис и что говорят об этом великие игроки книжного рынка?

«Мы запускаем «Буктикет» – новую книжную инфраструктуру для книжных магазинов, издателей и будущего читателя», – сообщил основатель Readeat Дмитрий Феликсов 5 сентября 2025 года. Сервис будет заниматься дистрибуцией книг – от издателей до малых несетевых книжных магазинов. В его основе – состав Readeat на базе «Новой почты», на котором хранится около 36 000 книг от более чем 250 издательств.

«Со всеми издателями у меня два договора: как «Буктикет» и как Readeat», – говорит Феликсов. Работу над созданием сервиса-посредника он начал в феврале, семь месяцев назад. Тогда же зарегистрировал ООО «Бук Тикет» с уставным капиталом в 500 000 грн, согласно YouControl.