Засновник книгарень Readeat Дмитро Феліксов вклав 3,8 млн грн у створення книжкового дистрибʼютора – сервісу «Буктікет». Він хоче стати посередником між малими книжковими магазинами та видавцями. Як працюватиме сервіс і що кажуть про це великі гравці книжкового ринку?
«Ми запускаємо «Буктікет» – нову книжкову інфраструктуру для книгарень, видавців і майбутнього читача», – повідомив засновник Readeat Дмитро Феліксов 5 вересня 2025-го. Сервіс займатиметься дистрибуцією книг – від видавців до малих немережевих книгарень. У його основі – склад Readeat на базі «Нової пошти», на якому зберігається близько 36 000 книг від понад 250 видавництв.
«З усіма видавцями у мене є два договори: як «Буктікет» і як Readeat», – каже Феліксов. Роботу над створенням сервісу-посередника він почав у лютому, сім місяців тому. Тоді ж зареєстрував ТОВ «Бук Тікет» зі статутним капіталом у 500 000 грн, згідно з YouControl.
