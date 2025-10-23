Forbes Digital підписка
Новые методы лечения рака, эвакуация раненых и пересадка органов. Над какими прорывами работает Минздрав? Интервью с руководителем направления инноваций Василием Стрелкой

Тома Мироненко
Василь Стрілка МОЗ

Одна из ключевых задач руководителя направления высокотехнологичной медицины и инноваций Минздрава Василия Стрелки – сделать так, чтобы болезни не становились финансовым приговором.

Руководитель департамента высокотехнологичной медицины и инноваций Минздрава Василий Стрелка всегда выбирает сложные, тяжелые и важные проекты. Его ключевые направления – трансплантация, переливание крови, прицельная эвакуация. На каком этапе находятся эти сферы и какой метод лечения рака активно исследует Минздрав? Об этом Стрелка рассказал на конференции Forbes Health

«Не хочу продавать дом, если мне когда-нибудь понадобится трансплантация сердца или печени», – говорит Василий Стрелко, 36. Уже девять лет он работает в Минздраве и сейчас возглавляет направление высокотехнологичной медицины и инноваций. Одна из его ключевых задач – сделать так, чтобы болезнь не становилась финансовым приговором.

Стрелка отвечает за ключевые инновационные направления: прицельную эвакуацию раненых с фронта, систему переливания крови и трансплантацию органов. По каждому направлению есть успехи и вызовы: где-то военные успешно проводят переливание по видеосвязи, а врачи отказываются делать это даже в стабилизационных пунктах.

