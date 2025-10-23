Підписка від 49 грн
Нові методи лікування раку, евакуація поранених і пересадка органів. Над якими проривами працює МОЗ? Інтервʼю з керівником напряму інновацій Василем Стрілкою

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

Василь Стрілка МОЗ

Одна з ключових задач очільника напряму високотехнологічної медицини та інновацій МОЗ Василя Стрілки – зробити так, щоб хвороби не ставали фінансовим вироком.

Очільник департаменту високотехнологічної медицини та інновацій МОЗ Василь Стрілка завжди обирає складні, важкі і важливі проєкти. Його ключові напрямки – трансплантація, переливання крові, прицільна евакуація. На якому етапі знаходяться ці сфери та який метод лікування раку наразі активно досліджує МОЗ? Про це Стрілка розповів на конференції Forbes Health

«Не хочу продавати хату, якщо мені колись знадобиться трансплантація серця чи печінки», – каже Василь Стрілка, 36. Уже девʼять років він працює в МОЗ і нині очолює напрям високотехнологічної медицини та інновацій. Одна з його ключових задач – зробити так, щоб хвороба не ставала фінансовим вироком.

Стрілка відповідає за ключові інноваційні напрями: прицільну евакуацію поранених із фронту, систему переливання крові та трансплантацію органів. По кожному напряму є успіхи та виклики: десь військові успішно проводять переливання по відеозвʼязку, а десь лікарі відмовляються робити це навіть у стабілізаційних пунктах.

