Українська медицина – це ринок на пів трильйона гривень, сказав співзасновник Helsi та Lilo Самвел Акобян на конференції Forbes Health 10 жовтня. Після продажу частки в Helsi він заснував сервіс страхування. Як планує застрахувати 300 000 українців і чому вважає, що реформа Національної служби здоровʼя (НСЗУ) не завершена?

Український ринок охорони здоров’я оцінюється у 500 млрд грн, каже співзасновник медичних сервісів Helsi та Lilo Самвел Акобян. «З них у тіні – близько 145 млрд грн», – додає він.

Акобян добре знає галузь ізсередини. У 2016-му він став співзасновником сервісу для бронювання візитів у лікарні Helsi, мажоритарну частку в якому викупив оператор «Київстар». Але робити екзит із галузі Акобян не захотів.