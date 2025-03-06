«Оскар» стал фестивалем извинений за США». В прокат выходит самая титулованная документалка года «Фарфоровая война». Интервью с ее режиссером Славой Леонтьевым

Документалку об Украине «Фарфоровая война» номинировали на премию «Оскар» , показали на сотне фестивалей и в американском Конгрессе. «Мы пытались положить свое перышко на весы», – говорит о попытках повлиять на общественное мнение в США сорежиссер картины Слава Леонтьев. Фильм выходит в украинский прокат 6 марта. Что следует знать о ленте?

«Фарфоровая война» не получила статуэтку «Оскара», однако получила около 50 наград на американских и международных кинофестивалях, рассказывает сорежиссер фильма Слава Леонтьев. «Мы стали самым награжденным документальным фильмом сезона в США», – отмечает он.

В частности, фильм получил Гран-при фестиваля независимого кино «Санденс». Леонтьев, для которого картина стала дебютом в кино, наградили премией Гильдии режиссеров Америки. «Лишь 44 документалиста в мире имеют эту награду, – говорит режиссер. – Двое из них украинцы – это Мстислав Чернов, режиссер фильма «20 дней в Мариуполе», и я».

«Фарфоровая война» рассказывает о художниках-керамистах в Харькове в начале российского вторжения 2022 года. Картина была снята в копродукции США, Украины и Австралии.

Трейлер к фильму «Фарфоровая война». Источник: «Артхаус Трафик»

Идея фильма принадлежит американцу Брендану Белломо и его жене, продюсеру Аньеле Сидорской. Когда началась большая война, Белломо предложил художникам снимать происходящее вокруг.

В ноябре лента вышла в ограниченный прокат в США, дистрибьютором выступила компания Picturehouse. Фильм собрал кассу $25 000, по данным Box Office Mojo. Бюджет картины команда не раскрывает. Финансирование для фильма предоставлял, в частности, фонд Razom for Ukraine.

Как картину восприняли в США и чего ждать от нее украинцам – в блиц-интервью с сорежиссером Славой Леонтьевым.

В интервью «Детектор медиа» вы сказали, что «влиятельные лица в США рассматривают ваш фильм как один из инструментов сознательной политической программы». Как фильм помогал продвигать ценности Украины в США с момента премьеры на фестивале «Санденс»?

Я посетил уже около 150 просмотров картины с сессиями вопросов и ответов – зрители говорят, что мы изменили их представление о том, что происходит в Украине. Фильм собирал почти полные залы на 90 фестивальных показах. Часто задаваемый вопрос после просмотра от американцев – «Как помочь?». Люди в США ищут больше контактов и направлений возможной личной помощи.

В последние недели все чаще я вместо вопросов получал извинения. Кульминацией стала церемония «Оскар», которая превратилась для меня в фестиваль извинений за политику Соединенных Штатов. Даже корреспонденты оф-рекорд извинялись за происходящее.

Как насчет американских влиятельных лиц, кто из них видел ленту?

В апреле 2024 года у нас был скрининг в Конгрессе США. Это происходило в трудный момент, за неделю до голосования о пакете военной помощи Украине. Мы пытались положить свое перышко на весы. Был пересмотр на конференции безопасности с участием главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала Чарльза Брауна, показы также организовывали Госдепартамент США и украинское посольство.

Потом начался кинотеатральный прокат, я много ездил по центральным городам. Было очень приятно, что в Нью-Йорке, например, прокат продлили, потому что всю дебютную неделю зал наполнялся.

«Фарфоровая война» рассказывает о художниках-керамистах в Харькове в начале вторжения. Фото «Артхаус Трафик»

С февраля выезды за границу для украинских художников были временно закрыты из-за решения Минкультуры, некоторым артистам пришлось отменить туры. Насколько критичным такое решение было бы для успеха вашего фильма?

Нашим продюсером из США была оскаровская документалистка Пола Дюпре Песмен. Массовая аудитория знает ее продукты «Один дома», первые фильмы «Гарри Поттер» и «Миссис Даутфайр». Но, несмотря на огромную экспертизу Полы и тот факт, что фильм создан международной командой, коллеги настаивали на моем присутствии в США. Команда считает, что нарратив от первого лица – необходим для продвижения фильма.

Поэтому я, моя жена, наша собачка работали над промо фильмом. Бороться за общественное мнение за границей без личного присутствия было бы сложно. Вопрос стоит так: нужна ли нам поддержка рядовых людей и опинион-лидеров в Соединенных Штатах? Если да, украинские официальные институты не должны мешать.

На закрытом показе в феврале героиня фильма, боец «Сайгона» Екатерина «Шпилька», отметила, что финальная версия ленты несколько цензурирована. Как поменялась оптика картины под влиянием американо-австралийской части команды?

Версия фильма для западного зрителя действительно подробно настраивалась. С самого начала проекта для американской команды была очень важная культурная составляющая. Брендана поразил образ художника на войне – как в одном человеке сочетается способность к вооруженному и культурному сопротивлению. Такая оптика позволила сделать более интересным визуальный язык ленты и более глубоко передать наш месседж.

Как насчет кадров с дронов, где на россиян падают снаряды? Насколько трудно было отстоять эти эпизоды в кинофильме?

Их не приходилось отстаивать. Именно правда о войне была для западной части команды очень важной. Фильм не показывает, что мы получаем от войны удовольствие. Он показывает украинцев миролюбивым, а наше сопротивление – мощным, но вынужденным. Это очень важно, особенно сейчас, когда эту картину пытаются искривить в совершенно противоположную сторону.

«Фильм показывает наше сопротивление сильным, но вынужденным», – режиссер Слава Леонтьев. Фото «Артхаус Трафик»

У фильма есть военный консультант, американец Мэтью Перротт? Каков его вклад?

С самого начала ожидалось, что картину будут атаковать по поводу ее достоверности, возможной пропагандистской составляющей. Мэтью Перрот был не единственным нашим фактчекером – с ним работали еще несколько ветеранов. Предметом расследований являлось, например, использование ракет С-300 по целям в Харькове. Все было дружелюбно, но очень тщательно проверено.

Для фильма была специально разработана технология, «оживившая» рисунки на фарфоровых скульптурах. Как это работает?

Это уникальное техническое решение. Мы производили полное 3D-сканирование нашего фарфора в реальных локациях, снимали карту освещения и панораму с позиции фигурки, на которой нужно было «оживить» роспись. Разработкой занималась польская компания BluBlu Studios. Они получили все фотографии наших работ за последние 20 лет, изучили стиль и проиллюстрировали рассказы из фильма. Иллюстрации были наложены на реальную поверхность.

Это не единственная новая технология в картине. Брендан разработал решение, позволившее визуально объединить разнообразные материалы: видео с дронов, бодикамер, художественную и макросъемку. Фильм выглядит так, будто снят на пленку. Это не фильтр, а сложная разработка с искусственным умом, которая на данный момент удачно продается под брендом InviziGrain.

С выходом фильма цена на ваши фарфоровые фигурки выросла в несколько раз из-за большого количества заказов. Сколько людей к вам обращаются и сколько теперь стоит работа?

Как бы мы ни поднимали цену, никогда не могли удовлетворить спрос на фигурки. Сейчас не хватает ни времени, ни здоровья, чтобы работать интенсивнее. Ежемесячно к нам обращаются десятки людей, но мы не можем за этот период изготовить более 1–2 работ. Стоимость каждой фигурки – несколько тысяч долларов.