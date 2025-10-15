Министерство культуры проведет международный питчинг в рамках президентской программы «1000 часов контента», на которую хотят выделить 4 млрд грн в 2026 году. Об этом шла речь на заседании Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики 15 октября. Питчинг запланирован на май 2026-го, прием заявок начнут до конца текущего года.

Подробности

«Операционным директором» президентской инициативы по производству 1000 часов контента будет Минкульт, отметила на заседании заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская. «Это будет отдельная программа с очень четкой задачей, которая будет рассчитана и зафиксирована как KPI проекта», – сказала Ковальская.

«Программа нацелена на то, чтобы перезапустить культурный сектор для решения стратегических задач государства и создания украинского контента, за который не будет стыдно», – добавила Ковальская.

Концепция приложения еще в разработке. В мае 2026 года планируется международный питчинг, отметила Ковальская. К январю 2026-го Минкультуры должно обнародовать концепцию программы и открыть подачу заявок, сказала в.и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.

Средства на проекты будут распределяться по процедурам, которые уже существуют в рамках Украинского культурного фонда, Госкино, Института книги и других институций, сказала Ковальская. «Эти механизмы станут основой, но над ними будет еще надстройка (в виде международного питчинга, – ред.)», – отметила чиновница.

«Президент требует распределить деньги между институциями в зависимости от заявок, которые подаст рынок в ответ на запрос государства [по жанрам и темам]», – добавила Ковальская.

«Учитывая, что это проект большого государственного значения, все художники, которые будут привлечены к изготовлению этого контента, должны быть официально трудоустроены и забронированы», – сказала Бережная. Одна из задач проекта – вернуть талантливых людей в Украину, отметила она.

Средства будут переходными: срок завершения конкурса и изготовления контента не будет ограничиваться 2026 годом, по словам Бережной.

Контекст

Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с инициативой создания 1000 часов украинского контента и выделения на него средств, стало известно с заседания Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике 29 сентября. На эту программу предусмотрено почти 4 млрд грн в бюджете Министерства культуры и стратегических коммуникаций, писало издание «Детектор медиа».

Средства должны быть разделены между рядом институтов: Госкино, УКФ, Украинским институтом, Украинским институтом книги, Институтом национальной памяти, Госэтнополитики и т.д., отмечал глава комитета Никита Потураев в комментарии «Детектор медиа».

Комитет рекомендовал распределить 1,5 млрд грн на Госкино и 1 млрд грн – на Украинский культурный фонд, рассказал Потураев Forbes Ukraine. Изменения в проект бюджета должны быть внесены между первым и вторым чтениями, отметил Потураев во время заседания 15 октября. На момент публикации в проекте госбюджета на Госкино предусмотрено 159 млн грн.

Предложенные комитетом 1,5 млрд грн – рекордная сумма в поддержку кино с начала большой войны. В 2022-м государство выделяло на кинематограф 1,7 млрд грн. Тогда в производстве было 137 фильмов. Бюджет на 2024 год составил 618,3 млн грн, а на 2025-й – всего 170 млн грн.

Непрофинансированными остаются 42 проекта, которые прошли конкурсный отбор Госкино в 2024 году, а также ряд фильмов предыдущих периодов, говорил глава Госкино Андрей Осипов изданию «Вечерний Киев» в августе 2025-го. По словам Осипова, чтобы провести новый питчинг, Госкино необходимо около 2 млрд финансирования в 2026 году.