Министерство культуры проведет международный питчинг в рамках президентской программы «1000 часов контента», на которую хотят выделить 4 млрд грн в 2026 году. Об этом шла речь на заседании Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики 15 октября. Питчинг запланирован на май 2026-го, прием заявок начнут до конца текущего года.
Подробности
- «Операционным директором» президентской инициативы по производству 1000 часов контента будет Минкульт, отметила на заседании заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская. «Это будет отдельная программа с очень четкой задачей, которая будет рассчитана и зафиксирована как KPI проекта», – сказала Ковальская.
- «Программа нацелена на то, чтобы перезапустить культурный сектор для решения стратегических задач государства и создания украинского контента, за который не будет стыдно», – добавила Ковальская.
- Концепция приложения еще в разработке. В мае 2026 года планируется международный питчинг, отметила Ковальская. К январю 2026-го Минкультуры должно обнародовать концепцию программы и открыть подачу заявок, сказала в.и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.
- Средства на проекты будут распределяться по процедурам, которые уже существуют в рамках Украинского культурного фонда, Госкино, Института книги и других институций, сказала Ковальская. «Эти механизмы станут основой, но над ними будет еще надстройка (в виде международного питчинга, – ред.)», – отметила чиновница.
- «Президент требует распределить деньги между институциями в зависимости от заявок, которые подаст рынок в ответ на запрос государства [по жанрам и темам]», – добавила Ковальская.
- «Учитывая, что это проект большого государственного значения, все художники, которые будут привлечены к изготовлению этого контента, должны быть официально трудоустроены и забронированы», – сказала Бережная. Одна из задач проекта – вернуть талантливых людей в Украину, отметила она.
- Средства будут переходными: срок завершения конкурса и изготовления контента не будет ограничиваться 2026 годом, по словам Бережной.
Контекст
Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с инициативой создания 1000 часов украинского контента и выделения на него средств, стало известно с заседания Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике 29 сентября. На эту программу предусмотрено почти 4 млрд грн в бюджете Министерства культуры и стратегических коммуникаций, писало издание «Детектор медиа».
Средства должны быть разделены между рядом институтов: Госкино, УКФ, Украинским институтом, Украинским институтом книги, Институтом национальной памяти, Госэтнополитики и т.д., отмечал глава комитета Никита Потураев в комментарии «Детектор медиа».
Комитет рекомендовал распределить 1,5 млрд грн на Госкино и 1 млрд грн – на Украинский культурный фонд, рассказал Потураев Forbes Ukraine. Изменения в проект бюджета должны быть внесены между первым и вторым чтениями, отметил Потураев во время заседания 15 октября. На момент публикации в проекте госбюджета на Госкино предусмотрено 159 млн грн.
Предложенные комитетом 1,5 млрд грн – рекордная сумма в поддержку кино с начала большой войны. В 2022-м государство выделяло на кинематограф 1,7 млрд грн. Тогда в производстве было 137 фильмов. Бюджет на 2024 год составил 618,3 млн грн, а на 2025-й – всего 170 млн грн.
Непрофинансированными остаются 42 проекта, которые прошли конкурсный отбор Госкино в 2024 году, а также ряд фильмов предыдущих периодов, говорил глава Госкино Андрей Осипов изданию «Вечерний Киев» в августе 2025-го. По словам Осипова, чтобы провести новый питчинг, Госкино необходимо около 2 млрд финансирования в 2026 году.
